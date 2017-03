Giải cứu 30 công nhân bị bóc lột gần 6 tháng trong rừng sâu

Sáng 7/10, đồng chí Đào Quang - Trưởng Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết: Công an huyện vừa phối hợp với CSĐT Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đăk Nông) giải thoát và đưa hơn 32 người dân tộc Bhnoong (xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị lừa đi trồng rừng và bị bỏ rơi hơn 6 tháng giữa rừng sâu.



Công nhân đang ở lán trại để trồng cây. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra sự việc nghiêm trọng này với chủ nhân đã bóc lột số công nhân trên. Được biết, tổng số là 33 người, nhưng đã có một người chết do sốt rét rừng, đó là anh Hồ Văn Chương. Anh Hồ Văn Chân, 46 tuổi vừa được giải cứu thành công cho biết: Cách đây gần 6 tháng, thông qua ông Hồ Văn Xia - Trưởng thôn 4, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, ông Đỗ Ngọc Lân (44 tuổi, trú tại Đăk Tô, tỉnh Kom Tum) đến tuyển người dân thôn 4, xã Phước Chánh đi trồng keo tại tỉnh Đăk Nông, với mức lương thỏa thuận từ 1,8 triệu đến 2,1 triệu/tháng/người và lo cơm ăn hàng ngày. Chúng tôi đã tin vào người được Trưởng thôn giới thiệu, và lên đường, trong lần đi này có khoảng 45 người của các thôn 2, thôn 3 và thôn 4, xã Phước Chánh. Xe đưa chúng tôi đi hơn 2 ngày, 1 đêm mới đến xã Đăk R'măng. Từ đây, chúng tôi đi bộ thêm 4 tiếng đồng hồ mới đến một khu vực rừng rậm, cả đoàn dừng chân, làm lán trại để ở. Nhưng làm được mấy tháng mà họ vẫn không trả lương, hỏi thì họ trả lời qua loa lấy lệ rồi bỏ đi".

Hàng chục công nhân đang muốn rời khỏi nơi rừng sâu nước đục. Do sống tách biệt với dân cư, không có phương tiện thông tin liên lạc, hầu hết những người dân của Phước Sơn không sao liên lạc được với gia đình. Giữa tháng 9/2010, sau khi nhận được thông tin có nhiều người dân xã Phước Chánh "mất tích", UBND xã Phước Chánh có văn bản báo cáo lên huyện Phước Sơn. Ngay sau đó, UBND huyện Phước Sơn giao cho Công an huyện thành lập tổ điều tra đi xác minh và tìm kiếm tung tích của người dân. Trung úy Nguyễn Anh Chiến - Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phước Sơn, cho biết: Ngay sau khi xác định được chỗ ở và nơi làm việc của số người dân bị cho là mất tích, chúng tôi đã lên kế hoạch giải cứu và đưa thành công 32 người dân trở về. Ông Phạm Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Chánh - cho biết: "Địa bàn xã khá rộng, 4.700ha, có 7 thôn nhưng dân cư rải rác xa trung tâm xã. Do chủ quan, nên chính quyền không hay biết từ tháng 4 đã có rất đông người đi khỏi địa phương. Không ít lao động bị lừa mới chỉ là học sinh của Trường THCS Phước Chánh, Trường THPT Khâm Đức và có cả con của cán bộ, đảng viên xã Phước Chánh. Ông Phạm Thế Quyền - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết: Sau khi nắm bắt sự việc này đã chỉ đạo Công an huyện tiếp tục làm rõ vụ việc, thu thập chứng cứ, nếu xem xét có dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



Theo An Khang (CAND)