Giải cứu 4 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Đầu tháng 12, Vũ Thị K. (24 tuổi, trú tại huyện Mường Khương, Lào Cai), một trong 4 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, may mắn được giải cứu đã được sống trong vòng tay yêu thương, ấm nồng của các cán bộ Trung tâm hỗ trợ mua bán phụ nữ tỉnh Lào Cai. K. nhớ lại: Vào một buổi sáng tháng 11, K. đang ở nhà thì có hai người bạn cùng huyện đến rủ sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) chơi và thăm bạn trai của một trong hai người…

Chưa một lần đặt chân nơi đất lạ, K. nài nỉ mẹ cho đi bằng được. Trước sự háo hức của K., mẹ cô đã thuận tình mà không lường trước được những nguy hiểm đang rình rập con gái…

Qua cầu Cốc Lếu, thị trấn Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) hiện ra trước mặt K. và hai người bạn với những dãy phố san sát, rộng thênh thang các cửa hiệu sầm uất… K. và các cô gái được người bạn trai đưa đi chơi, tham quan thị trấn Hà Khẩu rồi đi mua sắm.

Cùng đi với họ hôm đó còn có hai người đàn ông Trung Quốc. Trong suốt chuyến đi, họ rất quan tâm đến K., vì thế khi được mời mọc rủ rê đi chơi, K. đã dễ dàng đồng ý. Rồi K. bị đưa sâu vào nội địa, tới nhà một người đàn bà xa lạ, bị ép làm đám cưới với người con trai của chủ nhà… Đến lúc này, K. mới biết rằng cô đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Về phần mẹ K., hai rồi ba ngày không thấy con gái trở về, lòng rối như tơ vò. (Chồng mất sớm, mọi tình yêu bà đều dành trọn cho K., bà mong con khôn lớn rồi tìm được tấm chồng tử tế để nương tựa…). Khi thấy hai người bạn của K. trở về, bà vội vã sang nhà vặn hỏi và biết rõ sự thật về con. Người mẹ đó đã lân la khắp nơi tìm con, nhưng vô vọng.

Tối 20/11, bà bất ngờ nhận được điện thoại của K. gọi về từ Trung Quốc. Trong tâm trạng hoảng loạn, K. nức nở bảo mẹ tìm cách đưa K. về đoàn tụ cùng gia đình. Mẹ K. đã tìm đến Đội PCTP mua bán phụ nữ, trẻ em, Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai nhờ giúp đỡ và đội đã giải cứu được K.

Đồng chí Hoạt, cán bộ Đội PCTP, một trong những trinh sát trực tiếp giải cứu K. kể lại: Khi đó, ngoài số điện thoại lưu lại của nạn nhân, các anh không có một thông tin gì. Bởi vậy, sau khi được Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thông qua kế hoạch giải cứu, các anh thường xuyên giữ liên lạc với K., hướng dẫn thu thập thông tin về gia đình nhà chồng, địa chỉ, số điện thoại để cung cấp cho các anh.

Sau khi có địa chỉ chính xác của K., Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi với Công an Hà Khẩu, Công an Tứ Xuyên (Trung Quốc), tổ chức giải cứu an toàn cho cô. Trong khi tiến hành, Công an Tứ Xuyên đã giúp giải cứu thêm một nạn nhân bị lừa bán, là Séng, đưa về nước.

Cùng thời gian này, Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu thêm hai nạn nhân khác là Lầu Thị G. (21 tuổi) và Tráng Thị Dề, đều trú tại tỉnh Lào Cai, bị lừa bán vào TP Anh Khánh, tỉnh An Huy.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang truy bắt các đối tượng trong các đường dây buôn người, bắt chúng phải trả giá trước pháp luật.





Theo X.M (CAND)