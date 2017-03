Giải cứu 4 lao động bị lừa sang Campuchia

Chiều 14-12, Phòng LĐ-TB&XH huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết phòng đã cử cán bộ vào An Giang đưa bốn lao động người dân tộc thiểu số gồm Đinh Thị Ô, Đinh Thị Phong (ở thôn 2, xã An Vinh, huyện An Lão), Đinh Văn Thật, Đinh Văn Cư (thôn 7, thị trấn An Lão, huyện An Lão) bị lừa qua Campuchia về lại nhà.

Khoảng một tháng trước, bốn lao động được ông Dương Huy Vũ (ở tỉnh Lâm Đồng) đến địa phương lừa lên Lâm Đồng hái cà phê với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng sau đó lại đưa thẳng qua Campuchia để làm ruộng. Trước đó, hai lao động ở Quảng Ngãi và Thanh Hóa bị ông Vũ lừa sang Campuchia làm việc hơn một năm nhưng không trả lương.



Theo N.TRẦN (TTO)