Giải cứu trẻ bị nhốt trong lồng sắt

Đó là em Nguyễn Hồng Tâm (15 tuổi), ngụ 420/26 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, TP.HCM. Từ nhỏ, em đã bị chậm phát triển và càng lớn thì em thường không kiểm soát được hành vi của mình.

Bị nhốt hơn hai năm

Chiều ngày 5-8, đường dây tiếp nhận thông tin của Báo Pháp Luật TP.HCM nhận được tin báo “Một đứa trẻ bị gia đình giam trong lồng sắt nhỏ đã nhiều năm...”. Ngay lập tức, chúng tôi tìm đến tận nơi để làm rõ sự việc.

Có mặt tại địa chỉ trên, chúng tôi cảm nhận một mùi ẩm thấp bốc lên từ căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm đang được dùng làm nơi chứa và bán sắt phế liệu. Tuy là chủ cửa hàng nhưng cha mẹ Tâm không trực tiếp bán hàng mà giao lại việc kinh doanh cho hai người làm công. Tại đây, Tâm được nhốt trong một chiếc lồng đặt ở góc phòng. Lồng rộng khoảng 1 m2, có bốn trụ sắt ở bốn góc, xung quanh được bao bọc bởi lưới B40 đã rỉ sét. Cửa lồng bằng gỗ, được khóa lại bằng dây xích, trong lồng có một chiếc võng nhỏ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Do bận việc nên cha mẹ Tâm đã giao phó việc chăm sóc Tâm cho bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Theo lời kể của người bà thì ban ngày bà đưa đồ ăn, thức uống qua khe cửa gỗ cho cháu tự ăn uống. Chiều về, cha mẹ Tâm dọn dẹp lồng vốn luôn hôi hám do Tâm đi vệ sinh ngay tại chỗ. Do lồng cao nên Tâm có thể đứng chơi trong lồng, khi nào mệt Tâm có thể nằm võng để nghỉ, ngủ...

Cũng theo lời người bà, Tâm bị bệnh tâm thần đã nhiều năm nay và cha mẹ Tâm vẫn mua thuốc cho em uống đều đặn. Bình thường, em chẳng làm phiền ai nhưng vào những lúc lên cơn, em hay la hét, quậy phá và có lần em đã đốt nhà hàng xóm nhưng rất may là không sao cả. Để giảm thiểu sự cố, cha mẹ Tâm đã nhốt em vào lồng.

Theo bà Phạm Việt Thu - trưởng khu phố 3 (nơi Tâm ở), chỉ khi nào đi làm thì cha mẹ Tâm mới nhốt em. Buổi tối, bà vẫn thấy cha mẹ Tâm thả em ra ngoài chơi bình thường chứ ít nhốt. Những người hàng xóm cũng thừa nhận có biết việc Tâm bị nhốt từ lâu. Nhưng theo họ thì rất ít khi Tâm được thả ra ngoài.

Chính quyền chậm xử lý

Làm việc với Pháp Luật TP.HCM, ông Châu Kiến Quang - Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận 11 cho biết: Từ tháng 2-2008, phường đã phát hiện được việc cha mẹ Tâm nhốt con vào lồng sắt. Phường đã lập biên bản và đề nghị gia đình làm phòng riêng để giữ Tâm chứ không được nhốt như thế. Sau đó, phường có làm hồ sơ đưa em đi điều trị bệnh nhưng gia đình lại xin cho em được ở nhà và cam kết sẽ chăm sóc em cẩn thận. Nào ngờ gia đình lại tiếp tục nhốt Tâm vào lồng sắt...

Trong khi đó, theo trung tá Phạm Quang Ngự (Công an phường 7), cơ quan này chỉ mới biết chuyện không hay trên vào thời gian gần đây. Công an phường đã báo tin cho UBND phường hai, ba lần và cũng tưởng Tâm sẽ được cha mẹ chăm sóc chu đáo...

Sáng qua (6-8), khi nhận được tin báo của Pháp Luật TP.HCM, Công an phường đã phối hợp với UBND phường phá dỡ ngay chiếc lồng trên để giải thoát Tâm. Cũng có mặt tại hiện trường, cha Tâm cho biết lần này, nếu được phường làm hồ sơ cho Tâm đi bệnh viện, ông sẽ đưa con đi...

Bác sĩ Nguyễn Tú , Trưởng khoa Khám trẻ em, Bệnh viện ban ngày (Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM): Nên hướng người bệnh hòa nhập cộng đồng Do bẩm sinh đã bị chậm phát triển, nhận thức kém dẫn tới xung động, không kiểm soát được hành vi nên em Tâm đang được điều trị bằng cách uống thuốc và giao gia đình quản lý. Do chưa có nơi tập trung những trẻ như Tâm nên việc chữa trị cho em khỏi bệnh là rất khó. Khi em bị kích động mạnh, gia đình có thể đưa em đến những bệnh viện của người lớn. Song cần lưu ý tình cảm và sự quan tâm đúng cách của gia đình sẽ giúp em giảm được một phần bệnh. Gia đình cần hướng dẫn, chỉ bảo em những hành vi cư xử đúng, hướng em hòa nhập với cộng đồng chứ không nên cách ly em hoàn toàn.