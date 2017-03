Giải quyết sạp dựa theo phiếu thu tiền

Nay hai chợ này bị giải tỏa và chúng tôi được di dời về chợ mới An Sương thuộc địa bàn phường Tân Hưng Thuận. Không hiểu sao những tiểu thương có từ hai sạp kinh doanh trở lên ở chợ cũ khi vào chợ mới chỉ được kinh doanh một sạp?

Một số tiểu thương

Bà NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, Trưởng phòng Kinh tế quận 12, trả lời: Đối với các tiểu thương có kiốt đang kinh doanh tại chợ Bàu Nai, chợ Cầu di dời vào chợ An Sương, quận sẽ bố trí sạp tại chợ An Sương cho họ căn cứ vào sơ đồ quy hoạch ngành hàng tại chợ An Sương. Nếu ngành hàng được bố trí là kiốt thì tiểu thương được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của kiốt và nhận một kiốt ở chợ An sương. Nếu ngành hàng được bố trí là sạp thì tiểu thương được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của kiốt và nhận hai sạp ở chợ An Sương.

Trường hợp tiểu thương có hai sạp kinh doanh tại hai chợ cũ, quận sẽ căn cứ vào nguồn gốc đăng ký trước đây để bố trí. Nếu tiểu thương có phiếu thu tiền hai sạp của UBND phường thì nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời của hai sạp và được bố trí nhận hai sạp theo ngành hàng quy hoạch. Nếu tiểu thương có phiếu thu tiền một sạp, sạp còn lại sang nhượng của người khác thì nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời hai sạp và được bố trí nhận một sạp. Trường hợp tiểu thương có ba sạp tại hai chợ cũ, nếu không có phiếu thu tiền ba sạp của UBND phường thì nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời của ba sạp và được bố trí nhận một sạp. Nếu có phiếu thu tiền hai sạp và một sạp sang nhượng của người khác thì nhận tiền hỗ trợ di dời của ba sạp và được bố trí nhận hai sạp.

LÊ THÀNH ghi