Giám định kiểu "trớt hướt"!

Theo Pháp lệnh Giám định tư pháp và nay là Luật Giám định tư pháp, cơ quan giám định phải trả kết luận giám định đúng với nội dung yêu cầu giám định. Nếu không rõ thì tòa án yêu cầu người giám định giải thích kết luận giám định. Ở đây, tòa án đã yêu cầu giám định chữ ký có phải của một người ký thì kết quả chỉ có thể là “không” hoặc “cùng một người ký”. Nếu từ khác dạng được hiểu là do cùng một người ký thì trùng với kết luận ban đầu. Nhưng nếu hiểu từ này theo nghĩa không do cùng một người ký thì kết luận sau mâu thuẫn với kết luận trước. Việc giám định lại lần thứ hai do cơ quan trưng cầu quyết định và do Hội đồng giám định thực hiện.

Luật sư TRẦN VĂN VIỆT (Đoàn Luật sư TP.HCM)