Giám định trong 48 giờ mới chính xác

Ông Hiếu hướng dẫn: Khi nghi ngờ trẻ bị xâm hại, điều đầu tiên cha, mẹ trẻ cần làm là đưa trẻ đến ngay Trung tâm Pháp y TP để giám định, tiếp nữa là tố giác đến cơ quan công an. Do trung tâm làm việc 24/24 giờ nên bà con có thể đến bất cứ lúc nào. Thông qua kết quả giám định của trung tâm, cơ quan điều tra sẽ có cơ sở để điều tra, xử lý. Nếu giám định trong vòng 48 giờ kể từ khi trẻ bị xâm hại, đồng thời gia đình không tắm, rửa vết thương cho trẻ thì kết quả sẽ chính xác hơn.

Đối với những vụ dâm ô, trung tâm sẽ xác định những tế bào bong của tay hoặc của dương vật cọ xát vào người nạn nhân để từ đó truy ra hung thủ.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM, cũng cho rằng ngay khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại thì cha mẹ phải tìm cách thu thập những chứng cứ và trình báo công an càng sớm càng tốt. Nếu vì lý do nào đó mà không tố giác ngay thì cơ hội khởi tố vụ án rất thấp do không có đủ chứng cứ phạm tội.

Bằng kinh nghiệm bảo vệ quyền lợi cho nhiều trẻ em tại các phiên tòa, luật sư Liên phân tích: Những đứa trẻ bị xâm hại thường rất nhút nhát và ngại gặp người khác, nhất là nam giới. Khi thấy người đã thực hiện hành vi đồi bại với mình, trẻ cảm thấy sợ hãi, có phản ứng rất mạnh. Có những trường hợp nặng hơn là trẻ sống khép kín, chơi một mình, học hành giảm sút. Cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, theo dõi các diễn biến tâm lý của trẻ để kịp thời phát hiện, đề nghị các cơ quan pháp luật bảo vệ trẻ.

Theo chuyên gia tâm lý trẻ em Lê Khanh, ở nước ngoài, khi cơ quan điều tra muốn lấy lời khai của trẻ thì phải có các nhà tâm lý để trắc nghiệm lời nói của trẻ có thật hay không. Ngoài ra, có thể cho trẻ thể hiện sự việc qua hình vẽ minh họa vì lời nói của trẻ có thể không đúng nhưng khi trẻ vẽ thì lại thật. “Lúc sự việc mới xảy ra, trẻ không thể nghĩ ra những điều bịa đặt và trẻ cũng không biết bản thân đã bị xâm hại. Trẻ chỉ biết là người lớn đã làm mình đau. Căn cứ vào đặc điểm này, nếu phụ huynh và cơ quan công an tích cực hành động thì vấn đề sẽ được làm sáng tỏ một cách nhanh chóng” - chuyên gia Lê Khanh phân tích.

NGUYỄN HIỀN