Giám đốc không liên can?

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa xử một vụ tham ô tài sản ở Bình Dương kéo dài hơn 10 năm. Trước đó, Viện kiểm sát phúc thẩm từng đề nghị hủy án để điều tra, truy tố lại nhưng tòa này không hủy mà chỉ đổi tội danh.

Tham ô có chỉ đạo?

Theo hồ sơ, cuối năm 1996, Trần Quốc Tuân - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ địa chính trực thuộc Sở Địa chính tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương) đã ký các hợp đồng đo vẽ bản đồ rồi thuê mướn cá nhân ngoài trung tâm thực hiện với đơn giá thấp hơn. Sau đó, Tuân chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống rút số tiền chênh lệch hơn 150 triệu đồng.

Tuân khai số tiền trên được ghi vào một sổ riêng và mỗi lần lấy ra đều ghi lý do nhưng không cần ký tên. Theo ghi nhận, số tiền trong đó được chi mua năm khẩu súng hơi ngạt, chi công tác, tiếp khách, tham quan, thăm bệnh và biếu tặng một số quan chức....

Năm 2002, VKSND tỉnh Bình Dương truy tố Tuân về tội tham ô tài sản theo khoản 2d Điều 278 BLHS. Xử sơ thẩm vụ án, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Tuân bảy năm tù về tội này.

Ngay sau đó, Tuân kháng cáo cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của nhà nước. Các khoản chi đều được thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc Sở Địa chính tỉnh nhưng cơ quan tố tụng chưa xác minh làm rõ.

Đến tháng 5-2003, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Vụ án đã bị kéo dài do Tuân có cung cấp năm đĩa CD cho cơ quan tố tụng làm bằng chứng về việc có chỉ đạo nêu trên nhưng việc giám định các đĩa không hề đơn giản. Trong quá trình điều tra lại vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương xác nhận các đĩa CD trên được sao chép từ cuộc đối thoại giữa Tuân và ông giám đốc sở do Tuân đã bí mật thu và lưu giữ.

Không thể giám định

Đầu năm 2007, công an tỉnh đã ra quyết định trưng cầu giám định các đĩa. Song theo Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, do thời lượng ghi âm dài gần bốn tiếng, chất lượng tín hiệu kém nên không thể dịch ra văn bản. Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Dương lại không có chức năng giám định.

Tại phiên sơ thẩm lần hai, tòa và viện tiếp tục cho rằng việc Tuân khai “tham ô theo chỉ đạo của giám đốc sở” là không có cơ sở. Ngày 6-3, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Tuân năm năm tù về tội tham ô tài sản.

Tại phiên phúc thẩm đầu 10-2008, HĐXX tập trung xét hỏi để làm rõ số tiền mà Tuân chiếm đoạt là của ai. Theo bị cáo Tuân, việc kê khống, trả tiền rẻ chỉ gây thiệt hại cho người lao động.

Có mặt tại tòa, đại diện Sở Địa chính tỉnh (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) đã yêu cầu tòa miễn cho Tuân phần trách nhiệm đối với hơn 20 triệu đồng mà Tuân đã chi mua súng cho ban giám đốc sở sử dụng. Năm súng hơi ngạt này đã được giao nộp cho cơ quan công an. Sở này cũng cho rằng việc làm của Tuân chỉ là chiếm đoạt tiền của người lao động. Sở không hề bị thiệt hại gì cả. Khi tòa hỏi “Giám đốc sở có sai phạm gì trong trình tự ký duyệt chi cho Tuân theo bảng thanh toán tiền đã nâng khống lên?”, vị này cứ trả lời lòng vòng...

Trong phần tranh luận, công tố viên đã đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Theo viện, các chứng cứ trong vụ án sẽ thuyết phục hơn nếu cơ quan chức năng cố gắng làm rõ nội dung những đĩa CD do Tuân cung cấp. Theo cơ quan điều tra, các đĩa nghe bằng tai thường rõ và tiếng nói trong băng có giọng ông giám đốc. Nhưng Viện Khoa học hình sự lại cho rằng chất lượng đĩa kém. Vì sao không gửi đĩa trên đến một cơ quan giám định khác xác định lại?

Sau hơn một ngày nghị án, tòa quyết định xử phạt Tuân 13 tháng tù 16 ngày (bằng thời giam tạm giam) về tội lập quỹ trái phép theo khoản 1 Điều 175 BLHS (chứ không phải tội tham ô tài sản).