Giám đốc xí nghiệp in ôm tiền tỷ bỏ trốn

PHÁT HIỆN LỖ NHỜ... KẾ TOÁN TRƯỞNG CHẾT

Sau ba năm hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn in Hậu Giang được xem như mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả của tỉnh. Tuy khó khăn, tỉnh mới chia tách nhưng Xí nghiệp in đáp ứng nhu cầu thiết thực của địa phương. Hàng năm, giám đốc công ty Ngô Thành Thiện đều báo cáo lãi. Năm 2007, 2008 Ban Giám đốc công ty báo cáo đạt lợi nhuận trên 20% (8 tháng đầu năm 2008, lợi nhuận sau thuế đạt trên 53 triệu đồng).

Thế nhưng cuối năm 2009, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh, kiêm kế toán trưởng Công ty đột ngột qua đời thì “tảng băng chìm” mới bị phát hiện. Công ty đã làm lại báo cáo tài chính, thừa nhận sau thời gian hoạt động đã lỗ hàng tỷ đồng. Năm 2008, công ty lỗ trên 461 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2009 lỗ trên 128 triệu đồng. Bên cạnh đó, giám đốc Ngô Thành Thiện đã liệt kê số nợ phát sinh trong thời gian hoạt động lên đến gần 5 tỷ đồng. Trong khi báo cáo thuế lại có lãi.

Trước thông tin gây “sốc” các cổ đông, hàng loạt nạn nhân đang đối mặt những khoản nợ không có khả năng chi trả. Theo phản ánh của các thành viên, từ năm 2007 đến nay, họ không đuợc chia lãi và không được xem xét quyền lợi dù bỏ tiền ra góp vốn. Nhiều lần, các thành viên đề nghị giám đốc Thiện giải trình nhưng chỉ nhận được lời hứa. Mọi hoạt động tài chính, tổ chức... giám đốc Thiện không thông qua Hội đồng thành viên mà tự quyết. Từ khi thành lập đến nay, công ty không có Ban Kiểm soát, liên tục thay đổi kế toán, thủ quỹ, không có sổ quỹ để theo dõi việc lưu thông tiền mặt nên việc chi xuất tiêu xài rất tùy tiện. Có khoản tiền được ghi là của công ty nhưng đã bị bị bớt xén trước khi nhập vào tài khoản để giám đốc xài riêng. Có những khoản vay ngân hàng cả tỉ đồng không được chuyển vào tài khoản của công ty mà bị rút ra chi xài cá nhân.

CÔNG CHỨC LAO ĐAO VÌ ÔM NỢ

Để tránh những đợt xiết nợ của thành viên, giám đốc Thiện đã bỏ trốn. Ngày 18-5-2010, Cục Thi hành án dân sự thị xã Vị Thanh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kê biên toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị của Công ty để thi hành nợ cho Công ty Lê Ngân. Tuy nhiên, giá trị thực tài sản của công ty chỉ còn 700 triệu đồng. Trước đó, giám đốc Thiện đã lấy hai máy in có giá trị đem ra bên ngoài để trừ nợ.

TỈNH ỦY SẼ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NGHIÊM

Ngày 8-6-2010, tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo xung quanh vỡ nợ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn in Hậu Giang. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: “Quan điểm của Tỉnh ủy không bao che, dung túng cho những sai phạm tại Công ty TNHH in Hậu Giang. Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm nếu có liên quan cán bộ thuộc tỉnh ủy quản lý. Trước mắt, tỉnh sẽ giao cho Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra lại kết luận tại Công ty. Sau đó, có hình thức xử lý cụ thể”.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, công ty ngưng hoạt động, giám đốc bỏ trốn khiến hàng loạt cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ôm nợ. Ông Lê Văn Hậu (ngụ xã Vị Tân) đứng ngồi không yên đã bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, còn có hàng chục công chức và người dân cho công ty mượn tên lập liên doanh vay tín chấp hàng trăm triệu đồng. Nhiều người cả tin mang cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vay vàng... đưa cho giám đốc Thiện. Tổng số nợ tiền, vàng vay của các cá nhân bên ngoài và ngân hàng lên tới trên 4,4 tỉ đồng.

Trước khả năng mất trắng vốn đầu tư, gần 10 thành viên đã gửi đơn đến Tòa án và Cơ quan thi hành án thị xã Vị Thanh yêu cầu can thiệp. Nhiều thành viên hết sức bất bình trước khoản nợ của công ty mà mình không hay biết. Ông Võ Xuân Thanh và bà Võ Thị Hiền, góp số vốn 200 triệu đồng khẳng định, khoản vay một tỉ đồng của Ngân hàng VIBANK không thông qua Hội đồng thành viên; Những người thế chấp nhà cho VIBANK không phải là thành viên của Công ty TNHH in Hậu Giang. Số tiền này không được chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH in Hậu Giang (không được thể hiện trong sổ sách kế toán, bảng cân đối tài khoản và sổ quĩ của Cty thời điểm này). Do đó, các thành viên này khẳng định số nợ vay Ngân hàng VIBANK không phải số nợ vay của Công ty TNHH in Hậu Giang.

Bên cạnh đó, việc vay nợ ngân hàng, vay nợ ngoài, tăng vốn góp điều lệ, không đăng ký vốn tăng thêm với cơ quan chức năng, 30 người góp vốn là cán bộ, công chức đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh, như báo Hậu Giang, Liên đoàn lao động, Ban Tuyên giáo, Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang... đang gánh nợ oan. Hàng tháng, họ phải bỏ tiền lương để trả nợ ngân hàng.

Được biết, giám đốc Thiện không bằng cấp, không trình độ chuyên môn chẳng hiểu sao lại được đề bạt giám đốc công ty và nhiều quan chức lại tham gia góp vốn? Suốt thời gian dài, công ty lỗ nặng có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng không bị xử lý? Liệu có ai đứng đằng sau vụ vỡ nợ ở Công ty trách nhiệm hữu hạn in Hậu Giang? Dư luận đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo THIỆN THẢO (CATP)