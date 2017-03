Giảm khẩu phần để chống chỏi giá tăng

Theo ghi nhận của PV trong vài ngày gần đây, tại một số chợ bán lẻ ở TP.HCM, nhiều mặt hàng trong số tám mặt hàng nằm trong diện bình ổn giá của nhà nước liên tục tăng giá.

Tăng giá hằng ngày

Tại các chợ ở quận 10, 5, Gò Vấp…, mặt hàng ít tăng giá nhất trong vài tháng qua là gạo, tùy chủng loại mà giá dao động từ 12.000 đến 25.000 đồng/kg. Nhưng thịt gia súc, gia cầm vẫn tiếp tục tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg kể từ đầu tháng cho đến nay. Cụ thể, thịt đùi heo 70.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg (gà ta sống giá từ 85.000 đến 95.000 đồng/kg). Mặt hàng trứng gia cầm so với đầu tháng có nhích lên chút ít như trứng gà tăng từ 1.000 đến 1.500 đồng/chục, trứng vịt tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng/chục. Dầu ăn tăng cao lên đến 10% cho mỗi lít chỉ trong vài ngày gần đây, như tuần trước giá bán lẻ mỗi lít là 27.000-28.000 đồng thì hiện nay là 34.000 đồng/lít dầu Tường An và 33.000 đồng/lít dầu Marvela. Riêng mặt hàng thực phẩm chế biến các loại thịt heo, bò, gà… đóng hộp vẫn chưa có giá mới nên vẫn giữ giá bán cũ.

Tăng giá mạnh nhất là mặt hàng đường cát với giá bán lẻ tại các chợ hiện nay là 25.000-27.000 đồng/kg. Anh Trường, một tiểu thương kinh doanh trong chợ Xã Tây (quận 5, TP.HCM), cho biết: Vài ngày trước, mỗi thùng đường tinh luyện Biên Hòa 20 kg được giao với giá 296.000 đồng nhưng gần đây được giao với giá 430.000 đồng. Vì thế, người mua lại để bán lẻ từng ký phải bán với giá cao như trên mới bảo đảm có lãi.

Mặt hàng rau củ quả ở các chợ bán lẻ liên tục tăng giá. Ảnh: THÁI HIẾU

Đối với mặt hàng rau củ quả, giá cả biến động theo hướng tăng lên từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi ngày. Giải thích về việc giá tăng, một tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM) cho biết: “Khi tôi thắc mắc với các thương lái thì họ nói do biến động của thời tiết thất thường nên các loại rau củ từ Đà Lạt chuyển về TP.HCM bị giảm đáng kể. Đối với các loại rau xanh được cung cấp từ các huyện ngoại thành cũng bị sụt nhiều vì tình trạng rau trồng bị ngập nước kéo dài. Tại các chợ, bắp cải trắng từ 10.000 đến 12.000 đồng/kg; bắp cải thảo từ 14.000 đến 16.000 đồng/kg; rau muống 12.000 đồng/kg; cà rốt từ 16.000 đến 18.000 đồng/kg.

Nhiều mặt hàng khác cũng “ăn theo”

Ngoài ra, một số mặt hàng như cá biển, cá đồng… cũng rủ nhau tăng giá với lý do biển động. Các mặt hàng như mì gói, bánh kẹo, sữa đặc có đường, sữa nước hộp giấy… cũng tăng giá dù trước đó nhiều hãng sữa đã cam kết không tăng giá. Không đồng tình với tăng giá này, chị Hòa, chủ cửa hàng bách hóa Hòa Hưng đang kinh doanh tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM), cho biết: “Việc buôn bán ngày càng khó khăn, có nhiều mặt hàng khi bán người mua cứ than phiền là tính cao giá hơn hôm trước làm tôi phải giải thích là nhà cung cấp tăng giá. Khi tôi nêu ý kiến với những nhà cung cấp thì được nghe điệp khúc do bão lũ ở miền Trung làm cho nhu cầu tăng cao khiến cung cấp không kịp, hoặc do vàng và USD tăng giá mà nguyên liệu thì mua bằng ngoại tệ nên buộc phải tăng giá hàng hóa…”.

Nhiều bạn đọc nói mặc dù các siêu thị có bán hàng bình ổn giá nhưng nhiều người vẫn hằng ngày đi chợ để mua những mặt hàng thiết yếu. Trước việc thứ gì cũng tăng, nhiều người đã phải giảm khẩu phần của gia đình. Đa số mong muốn chính quyền có biện pháp kiểm soát việc tăng giá tại các chợ bán lẻ để cuộc sống của mọi người dễ thở hơn.

NHÓM PHÓNG VIÊN