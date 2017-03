Giám sát tác nghiệp của CSGT để triệt mãi lộ

Theo phản ánh của đương sự thì CSGT Trạm 4 đã chặn dừng xe, giữ giấy tờ xe nhưng không lập biên bản, rồi đưa cho “cò” đòi tiền chủ xe. Tuy nhiên, theo CSGT Tùng thì ông không có giữ giấy tờ xe của chủ xe. Ai đúng, ai sai? Câu trả lời thiết nghĩ không khó nhưng tất nhiên cần phải có thời gian đối chiếu, kiểm chứng.

Từ trường hợp cụ thể này, tôi chợt nghĩ đến việc công khai hóa toàn bộ quy trình xử lý của CSGT để hạn chế việc đổ lỗi qua lại và cả nạn mãi lộ vẫn tồn tại dai dẳng lâu nay như một căn bệnh tiêu cực chưa có thuốc chữa. Việc này sẽ được thực hiện thông qua việc đầu tư máy móc, kỹ thuật hiện đại để giám sát, quản lý quá trình tham gia giao thông của người dân và tác nghiệp của các CSGT.

Được biết, tại các nước phát triển, chính quyền lắp đặt camera trên các con đường, đặt máy thu tiền đậu xe... Ví dụ như việc đậu xe, máy sẽ in ra giấy rằng bạn đã trả tiền cho việc đậu xe bao lâu, từ lúc nào... để làm bằng chứng. Khi mọi việc đều hiển hiện mười mươi, có cớ gì để cãi qua cãi lại hoặc còn ai dám dấm dúi, chung chi?

Tất nhiên, để triệt được nạn mãi lộ thì còn cần nhiều giải pháp chủ quan khác. Trong đó quan trọng hơn cả vẫn là lương tâm, trách nhiệm và cách xử lý của lực lượng CSGT khi thi hành nhiệm vụ. Có một thực tế khá phổ biến là với những lỗi do các phương tiện như môtô, xe gắn máy, đặc biệt do ôtô gây ra thì CSGT không bao giờ bỏ qua, còn rất nhiều vi phạm khác do xe đạp, người đi bộ... gây ra thì CSGT chỉ... đứng nhìn. Phải chăng nhóm người sau ít tiền hơn nên có muốn bắt bẻ, phạt vạ cũng chẳng được?

Hãy khẩn trương tính đến việc cải tiến, đổi mới những gì còn chưa hoàn chỉnh, nhất là những gì thuộc về cơ chế, quy định. Rồi dần dần mọi thứ sẽ đi vào nền nếp để bất kỳ ai muốn vi phạm cũng phải có sự cân nhắc, dè chừng nhất định. Khi xét thấy cái được chẳng thấm tháp gì so với cái mất, hiếm có CSGT (và cả người dân) nào còn muốn vi phạm.