Giảm tội phạm hơn nữa để dân yên tâm

Trong một tháng cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, cả ba loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế môi trường… được kéo giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó án cướp giật giảm 9% (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 22-1). Tôi đọc tin này cũng thấy vui lên một chút. Phải nói rằng thời gian qua người dân rất lo lắng vì tình trạng trộm cướp diễn ra nhiều, hành vi manh động, liều lĩnh. Có lần đọc xong vụ kẻ cướp chặt tay một nạn nhân trên cầu Phú Mỹ, tôi hoảng hồn. Sao mà chúng tàn nhẫn và máu lạnh đến thế. Tôi cũng lo ngay ngáy vì mình thường hay đi về khuya một mình, lỡ xui xẻo mà trở thành nạn nhân của chúng thì không biết ra sao.

Theo tôi, lực lượng chức năng cần có nhiều hơn, thường xuyên hơn những đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm. Đồng thời đừng để sau cao điểm thì tội phạm lại ngóc đầu dậy tiếp tục hoành hành. Phải làm sao càng ngày tội phạm càng giảm hơn nữa, đặc biệt là vào người dịp lễ, tết như thế này. Người dân luôn mong muốn có cuộc sống bình yên, không trộm cướp, ma túy, tệ nạn… Lực lượng công an là đơn vị đi đầu để giúp người dân có được môi trường sống ấy. Tôi nghĩ không lý gì mà lực lượng công an không làm được. Điển hình là đợt cao điểm vừa rồi, chúng ta đã kéo giảm được tội phạm. Mặt khác, có lần một lãnh đạo cao cấp cho biết “xã hội đen ở đâu Nhà nước đều biết hết”. Nếu đã biết thì không khó để xử lý, không xử lý là có lỗi với người dân.

Tôi nhận thấy trong quá trình xử lý tội phạm, nhiều địa phương hay than khó là do địa phương giáp ranh với phường này, tỉnh kia, nếu thấy “động”, kẻ xấu chỉ cần nhảy qua nơi khác là không làm gì được. Nói như thế tôi cho rằng thiếu trách nhiệm. Tại sao các địa phương không phối hợp cùng nhau, cùng ra quân xử lý. Đâu ai cấm các địa phương làm chuyện này.

Thứ nữa theo tôi, việc phân cấp quản lý tới từng khu phố đã có rồi. Cái này rất hay. Chẳng hạn nơi tôi ở, có động tĩnh gì là công an khu vực biết ngay, xử lý ngay. Vậy tại sao những nơi khác không làm được. Phải xem lại công an khu vực nơi đó có gì không ổn không. Phát huy được sức mạnh của công an khu vực thì tôi nghĩ tình hình an ninh cũng sẽ được cải thiện bởi không ai sâu sát con người trong địa phương bằng các anh.

NGUYỄN THANH TÙNG, ĐH Sư phạm TP.HCM