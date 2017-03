Giam xe rồi hành dân lên xuống

“Hơn hai tháng qua tôi không có phương tiện để đi lại làm ăn khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến nay tôi vẫn chưa biết bị công an giam xe vì lý do gì và cũng không nhận được biên bản giữ xe…” - ông Trần Hoàng An (B16/21 quốc lộ 1A, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phản ánh.

Ông An cho biết tối 17-11-2013, ông đang chạy xe máy từ sân bóng đá xã Bình Chánh đến giao lộ 18B và đường Đoàn Như Khuê thì bị lực lượng công an xã dừng xe kiểm tra giao thông. Khi công an yêu cầu ông đưa giấy tờ xe, ông trình bày vì nhà gần, vừa đi chơi thể thao về nên không mang theo giấy tờ và xin phép để xe lại rồi về nhà lấy. Tuy nhiên, một cán bộ công an không đồng ý, ra hiệu cho người trong lực lượng kéo xe ông về trụ sở. Thấy vậy, ông không đồng ý và yêu cầu lập biên bản liền tại chỗ nếu muốn giữ xe. Khi thấy những người trong lực lượng không nói gì, ông liền chạy bộ về nhà lấy giấy tờ xe nhưng khi quay trở ra thì chiếc xe đã bị mang đi.





Ông An phải mượn xe đạp để đi lại vì xe máy bị giữ mà không có biên bản. Ảnh: THÁI HIẾU

Ông An liền đến văn phòng công an xã nhưng nơi đây cho biết đã hết giờ làm việc và bảo ông sáng mai quay lại sẽ giải quyết. Từ đó đến nay ông nhiều lần liên hệ với công an xã để mong được nhận lại xe nhưng vẫn chưa xong.

“Tôi liên hệ nhiều lần với bộ phận tiếp dân của công an xã nhưng khi đến thì cán bộ giải quyết nghỉ phép, đi công tác, đi họp… Đã vậy người có thẩm quyền không cho tôi một cái hẹn cụ thể nào để giải quyết mà còn bảo muốn khiếu nại thì cứ làm đơn. Công an hành tôi như thế làm cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì sao lực lượng không lập biên bản vi phạm giao thông ngay tại chỗ theo quy định mà phải kéo xe tôi về trụ sở công an xã trong khi lỗi vi phạm trên có thể xé phiếu xử phạt ngay để không gây rắc rối cho tôi” - ông An thắc mắc.

THÁI HIẾU