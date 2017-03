Giản dị, trung thực là phong cách của Pháp Luật TP.HCM

Tham gia góp ý cho Pháp Luật TP.HCM 20 năm đợt này còn có nhiều đại lý báo và những người bán báo đã tích cực góp phần mang tờ báo đến khắp nơi trên cả nước. Rất mạnh trong lĩnh vực pháp luật Theo tôi, báo Pháp Luật TP.HCM là tờ báo mạnh nhất trong lĩnh vực pháp luật hiện nay. Nhiều bài viết của báo giúp cho người đọc hiểu được các quy định của nhà nước để tự giác thực hiện. TRẦN THỊ DIỄM PHÚC (Đại lý Phúc, 327/2

Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP.HCM) Mang lại công bằng cho nhiều người Trước đây, khi Pháp Luật TP.HCM mới ra báo ngày thì thứ Ba, Năm, Bảy đại lý chỗ tôi chỉ dám nhận phát hành từ 300 đến 400 tờ. Thế nhưng kể từ khi có loạt bài “Triệt phá các băng nhóm giang hồ Đồng Nai” thì số lượng báo tăng vọt lên đến hàng ngàn tờ. Hiện nay chúng tôi vẫn giữ được số đông độc giả mới sau hơn một tháng gắn bó với báo. Bởi vì theo họ, tiếng nói của báo góp phần mang lại sự công bằng trong đời sống xã hội địa phương. Người dân dần dần có được niềm tin ở tờ báo đã chọn. PHẠM CÔNG DANH (Đại lý Giá, TP Biên Hòa, Đồng Nai) Góp phần xây dựng văn minh đô thị Với kinh nghiệm hơn 25 năm làm nghề phát hành báo chí trên địa bàn quận Bình Tân, Tân Phú, tôi nhận thấy báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Những bài viết của báo luôn được những người trí thức và các cán bộ, công chức đón đọc nhiệt tình. Trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tiếng nói của báo đã góp phần rất lớn trong việc chống lại những thói hư tật xấu của một bộ phận dân cư quen sống theo kiểu tùy tiện. TRƯƠNG THỊ THANH THANH (Đại lý phát hành báo chí

Lâm Cầu Tre, 76 Tân Hòa Đông, quận 6, TP.HCM) Nhiều nội dung sát sườn Trước kia tôi chỉ chạy Honda ôm nhưng hơn 10 năm nay tôi còn bỏ báo cho mối quen vào các buổi sáng sớm. Tôi vẫn thường chừa lại một, hai tờ để đọc, trong đó chắc chắn có tờ Pháp Luật TP.HCM. Do khách hàng mối của tôi phần lớn là giới luật sư và cán bộ ngành công an nên tôi muốn nắm được nội dung của báo để có thể giao tiếp với họ và rồi tôi mê luôn tờ báo lúc nào không hay. Nhiều bạn bè chạy xe ôm với tôi cũng thích đọc Pháp Luật TP.HCM vì có những câu chuyện vướng mắc có thật trong đời thường (tắc đường, ngập nước, môi trường bị ô nhiễm…) đã được báo phản ánh vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc. HÀ VĂN QUYỀN (Phường 5, quận 11, TP.HCM) Viết nhẹ nhàng nhưng đậm chất pháp luật Để tiện chăm sóc con học ĐH, tôi theo con vào TP.HCM. Do công việc đồng áng không còn nên tôi chọn việc bán báo dạo vào các buổi sáng hằng ngày. Vì vốn ít nên tôi chỉ nhận khoảng 100 tờ với đủ loại báo để bán. Trong số đó, báo Pháp Luật TP.HCM không bao giờ bị ế dù mưa hay nắng. Nhiều ngày báo đã bán hết mà vẫn còn nhiều người hỏi mua, nhất là khi có những bài viết liên quan đến địa phương họ đang ở. Trong gia đình, con tôi là độc giả ruột của báo. Cháu rất quan tâm đến những bài viết về giáo dục, văn hóa… Cháu nhận xét các bài viết của báo luôn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, không kéo rê dài dòng như một số báo khác. Mong rằng báo luôn duy trì cách viết này để phù hợp với lối sống và suy nghĩ của người bình dân. HUỲNH THỊ TỐ (Xã Hòa Bình, huyện Tuy Hòa, Phú Yên)