Giăng điện bẫy chuột, người chết

Tin từ Công an xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ chết người do giăng điện bẫy chuột.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 28/10, Lê Minh Trọng (SN 1979, ngụ xã Hòa Khánh Đông) dùng nguồn điện từ bình ắc quy giăng xung quanh ruộng dưa nhà mình để diệt chuột. Đến khoảng 8h sáng hôm sau (29/10), khi Trọng ra thăm ruộng dưa để xem có chuột chết hay không thì tá hỏa phát hiện em Huỳnh Văn Tô (SN 1993, ngụ cùng xã) nằm chết trên đường dây kẽm diệt chuột. Ngay sau đó Trọng đã báo cơ quan công an rồi ra đầu thú. Vụ việc đang được xử lý. Một diễn biến khác: Vào ngày 30/10, anh Huỳnh Văn Mạnh (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An) cũng dùng dây điện nối từ nguồn điện thắp sáng ra giăng xung quanh ruộng lúa bẫy chuột. Trong quá trình nối dây điện, do bất cẩn nên chính anh Mạnh bị điện giật, chết tại chỗ. Công an xã Mỹ Thạnh Đông đã đến lập hồ sơ và giao nạn nhân cho gia đình mai táng. Theo Đặng Hương (Dân trí)