Thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm từ những sản phẩm nông thủy sản bẩn, chất lượng kém hoặc nhiễm độc từ môi trường làm người tiêu dùng lo lắng.

Để giúp người tiêu dùng đảm bảo được sức khỏe của gia đình trong việc sử dụng thực phẩm an toàn, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến: An toàn vệ sinh thực phẩm – Sử dụng bột ngọt an toàn.

Khách mời: Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp – Giám Đốc Trung Tâm Dinh Dưỡng Tp.HCM.

Thời gian: 9 giờ sáng ngày 23 tháng 6 năm 2015.

Địa điểm: Báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, Q.Tân Bình, TP.HCM

Ông Mai Ngọc Phước, Quyền Tổng biên tập báo Pháp luật TP. HCM trao hoa cho bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh Dưỡng.