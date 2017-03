Giao lưu trực tuyến: Gỡ vướng trong chi trả bảo hiểm thất nghiệp

Thanh Thúy - Nữ 19 tuổi - : Tôi đã nghỉ hưu, sau đó đi làm thêm cho một công ty, vậy tôi có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Nếu đóng thì tôi phải đóng bao nhiêu?

Ông TRẦN HIẾU LIÊM: Những người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi đi làm việc.

Thanh Hằng- Nữ 35 tuổi - thanhhang...@yahoo.com.vn: Tôi mới vào TP.HCM xin việc làm. Tôi nghe nhiều người nói phải trích lương để đóng bảo hiểm thất nghiệp, tôi muốn hỏi nếu trích đóng bảo hiểm thất nghiệp thì trích vào khoản nào, với số tiền là bao nhiêu? Sau này nếu tôi bị thất nghiệp thì được hưởng lợi gì từ việc đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp này?

Ông TRẦN HIẾU LIÊM: Người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp 1% (hạch toán vào chi phí sản xuất), trích 1% tiền lương của người lao động để nộp bảo hiểm thất nghiệp. Tiền lương làm cơ sở nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương chính ghi trên hợp đồng lao động. Khi thất nghiệp, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Số tháng hưởng thất nghiệp tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Số tháng hưởng thấp nhất là 3 tháng, số tháng hưởng nhiều nhất là 12 tháng. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí, được hỗ trợ học nghề ngắn hạn (tối đa 6 tháng) nếu có nhu cầu; được cấp thẻ bảo hiểm y tế.