Giao lưu trực tuyến: “Sinh viên mới ra trường và nỗi lo việc làm”

Trần Lê Trọng Vi - Nam 22 tuổi

Em chuẩn bị ra trường và em muốn tìm một công việc nhân sự làm việc tại một doanh nghiệp. Em băn khoăn và chưa biết nhà tuyển dụng sẽ hỏi những gì trong khi phỏng vấn? Ban tư vấn Báo Pháp Luật TP.HCM cho em lời khuyên và hướng dẫn giúp em vài “tuyệt chiêu” để lọt vào mắt nhà tuyển dụng?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

- Am hiểu về những ngành nghề cần thiết của hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt công tác quản lý hành chánh.

- Am hiểu về nghiệp vụ về xây dựng chương trình đào tạo nhân sự, lập kế hoạch năng suất lao động-tiền lương.

Nguyễn Thanh Khoa - Nam 23 tuổi

Thưa các cô chú trong Ban tư vấn, cháu là sinh viên mới ra trường nên băn khoăn ngoài những kiến thức đã được học tập trong nhà trường, sinh viên cần được đào tạo và có những kỹ năng nào để dễ dàng tiếp cận công việc và khi không được làm việc đúng chuyên môn được đào tạo trong nhà trường?

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

LƯƠNG THỊ TRIỂN - Nữ 26 tuổi

HIỆN EM CHƯA TỐT NGHỆP NHƯNG MUỐN CÓ MỘT CÔNG VIỆC LÀM DÚNG VỚI CHUYÊN MÔN MÌNH ĐƯỢC HỌC.(EM HỌC TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NT VÀ DL SÀI GÒN,NGHÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG)XIN CHO EM LỜI KHUYÊN

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Trần Thị Tuyết Nhung - Nữ 22 tuổi

Hiện nay, do tình trạng lạm phát tăng cao, cơ chế ngày càng thắt chặt, Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp đang có chính sách tinh giảm biên chế, hạn chế đầu tư, hoặc đầu tư cầm chừng, Vậy em xin hỏi sinh viên mới ra trường phải làm như thế nào để có được cơ hội việc làm?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Những năm sắp tới do nền kinh tế phục hồi và phát triển, nhiều doanh nghiệp sẽ tăng nhu cầu thường xuyên tuyển lao động bao gồm lao động quản lý; chuyên môn kỹ thuật và lao động phổ thông để đào tạo nghề gắn bố trí việc làm. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phát triển năng động, tăng quy mô, quan tâm đến chính sách phát triển nhân lực, đây là môi trường phù hợp với đa số người lao động là sinh viên, học sinh mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nghề.

Trần Thanh Hùng - Nam 20 tuổi

Em đang học năm thứ 3 ĐH Kinh tế ngành QTKD, qua thông tin báo chí em thấy việc tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn. Các doanh nghiệp khi tuyển dụng lại đòi hỏi nhiều yêu cầu mà sinh viên mới ra trường ko thể đáp ứng. Xin hỏi các chuyên gia tư vấn giúp em, phải cần học thêm nhưng kỹ năng nào để sao này dễ dàng tìm được việc làm đúng ngành học. Xin cám ơn.

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Sinh viên mới ra trường đều có những mong ước lớn lao, nhưng thực tế các bạn còn quá non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Chính vì vậy, các bạn nên bắt đầu công việc chuyên môn như một thực tập sinh.

Bà TRẦN THÙY TRÂM, (Thứ 2 từ phải sang)Giám đốc Dịch vụ tìm kiếm và tuyển dụng quản trị viên, Công ty Cổ phần Le&Associates (L&A).





Minh son - Nam 23 tuổi

Xin hỏi, nhu cầu tuyển nhân sự ngành công nghệ thông tin trong năm 2011. Em đã tốt nghiệp ĐH, anh văn B nhưng rất khó tìm được việc làm.

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Tại TP.HCM, những tháng cuối năm sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động tư vấn hướng nghiệp nhằm gắn kết doanh nghiệp với các trường nghề. Hiện nay, riêng các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung các ngành chủ lực của thành phố như: điện tử trên 38%, cơ khí 15%, thực phẩm, dịch vụ từ 12-15% và dệt may, các ngành nghề khác chỉ chiếm 8-11%.

Trần Trọng San - Nam 21 tuổi

Em là sinh viên trường Aptech FPT. Khóa học là 2 năm chuyên về lập trình viên, tháng 8/2011 này ra trường.Các Cty trong lãnh vực CNTT họ đòi hỏi phải có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm họ mới nhận. Xin hỏi có thể tìm việc ở đâu mà không có điều kiện khắc nghiệt trên? Tụi em mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm 2 năm làm việc?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Trong thực tế vấn đề kinh nghiệm mà các doanh nghiệp thường yêu cầu ở người sau khi học nghề từ các trường đào tạo chủ yếu là năng lực chuyên môn và sự am hiểu cụ thể về chuyên môn ngành nghề của vị trí ứng tuyển. Vì vậy sinh viên, học sinh nếu trong quá trình học tập đã tham gia các công việc làm bán thời gian, các hoạt động xã hội, có hiểu biết thực tế thông qua quá trình thực tập tại doanh nghiệp thường rất thuận lợi khi tham gia các đợt phỏng vấn tuyển dụng của doanh nghiệp. Để sẵn sàng làm việc, các bạn trẻ cũng nên tìm hiểu rõ ràng về thị trường lao động, pháp luật lao động để có thể chọn nghề, việc làm phù hợp chuyên môn, ngành nghề đã được đào tạo. Các bạn trẻ cần trang bị về kỹ năng nghề, ngoại ngữ. Như vậy sẽ thuận lợi về việc làm và phát triển sự nghiệp.



Ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM cùng trợ lý

Phạm Kiều Hạnh - Nữ 20 tuổi

Xin hỏi ông LÊ QUỲNH HOA, khi tuyển dụng nhân viên, điều các ông quan tâm hơn cả là bằng cấp và bảng điểm "đẹp" HAY LÀ các kĩ năng mà người đó tích lũy được (chưa nói đến kinh nghiệm làm việc)? Các ông có cho rằng khả năng làm việc của một người mới là quan trọng còn chuyên môn nghiệp vụ có thể đào tạo thêm hay không?

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Vũ Quốc Hùng - Nam 22 tuổi

Em và nhóm bạn thân có ý định cùng nhau hùn vốn lập 1 công ty. Xin cho em hỏi, ngay từ đầu khởi nghiệp bọn em có nên đề cập đến việc phân chia lợi nhuận hay không để tránh rơi vào tình trạng khi công ty đó phát triển lên, giữa các thành viên xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia nguồn lợi, dẫn đến nguy cơ tan rã?

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Để tránh mất tình cảm trong quá trình làm ăn với nhau, các bạn cần soạn thảo văn bản quy định rõ về tất cả các khía cạnh trong công việc. Bạn bè làm việc chung thường có tính cả nể, đôi khi không dám than phiền và nhận xét đánh giá công việc của các thành viên khác. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình làm việc, các bạn nên tách bạch rõ tình cảm và công việc.

Bà TRẦN THÙY TRÂM, GĐ Dịch vụ tìm kiếm và tuyển dụng quản trị viên, Công ty CP Le&Associates (L&A).





Châu Thanh - Nam 23 tuổi

Tôi đang học năm cuối ngành cơ khí của Trường ĐH Nông lâm TPHCM nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi chẳng thích thú gì ngành này cả. Ngày xưa, ba tôi nói rằng không gì qua ngành cơ khí nông nghiệp vì 80% dân số Việt Nam sống bằng nghề nông. Tôi cũng biết vậy và đã theo học nhưng giờ đây tôi phát hiện mình rất mê nghề y và tôi có niềm tin mình sẽ thành công. Tôi đang phân vân giữa ngã ba đường. Xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thêm sức mạnh. Xin cám ơn các chuyên gia.

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Có rất nhiều sinh viên có suy nghĩ giống như bạn. Chính vì khi còn học phổ thông, các bạn không được định hướng đầy đủ về nghề nghiệp tương lai, một phần cũng do sức ép từ gia đình khiến các bạn chọn ngành học không đúng nguyện vọng.

Lương Bích Hằng - Nữ 21 tuổi

Hiện nay, Sinh viên ra trường ngày càng nhiều, vậy cơ hội để sinh viên mới ra trường tiếp cận việc làm như thế nào?

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Trần Anh Tú - Nam 23 tuổi

Tôi học ngành tài chính ngân hàng ở Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Xin hỏi nhu cầu nhân lực ngành này khi tôi ra trường khoảng 1 năm nữa như thế nào? Ai cũng nói nhu cầu nhân lực ngân hàng đã bão hòa. Vậy cụ thể như thế nào, liệu với sinh viên mới ra trường làm vị trí nhân viên tín dụng thì tôi nên đề nghị mức lương bao nhiêu là vừa. Tôi hy vọng tốt nghiệp loại khá, đạt TOEIC 500 và có tham gia các khóa học kỹ năng mềm ở trường. Xin tư vấn giúp tôi

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Ông LÊ HUỲNH HOA, Phó Tổng giám đốc phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao;





Vũ Bình - Nam 20 tuổi

Xin cho biết, ơ TPHCM, trung tâm hoặc đơn vị nào có giới thiệu việc làm cho sinh viên mới ra trường hoặc là việc làm bán thời gian. Cám ơn

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Hà Anh - Nữ 21 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và đạt loại giỏi, tiếng anh khá tốt? em có nên ứng tuyển vào một công ty đa quốc gia hay không?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Nếu như vậy em nên ứng tuyển vào các công ty đa quốc gia hoặc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi giao lưu.





Hoàng Tuấn Anh - Nam 20 tuổi

Theo học ngành Quản trị Kinh doanh, em mong muốn sẽ lập một công ty riêng, nhưng em đang trăn trở với suy nghĩ: nên đi làm một thời gian để tích lũy kinh nghiệm rồi sau đó làm chủ sẽ tốt hơn hay tự lập nghiệp để làm chủ ngay từ đầu?

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Trần Ưng Thái - Nam 22 tuổi

Em học ngành toán-tin có vài lần mang hồ sơ đi xin việc ở các công ty, nhưng chưa lấy được lòng nhà tuyển dụng. Mong các chuyên gia nhân sự chỉ giúp em bí quyết để các công ty lưu tâm tới em? Em xin cảm ơn!

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Hoàng Đôn Nhật Minh - Nam 20 tuổi

Em học ngành xã hội và mong muốn có một công việc ngành nhân sự, anh chị đang tư vấn có thể chia sẽ các doanh nghiệp thường căn cứ vào đâu để trả lương cho người lao động?Anh chị tư vấn giúp em nên đề nghị lương tháng của em bao nhiêu là hợp lý?

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Hoàng Lan - Nữ 22 tuổi

Nếu nhà tuyển dụng hỏi về kinh nghiệm làm việc, bất kỳ công việc gì mình có nên nói thật hay là bịa đại một công việc nào đó mà ai cũng có thể làm: gia sư, phát tờ rơi, bán hàng đa cấp… những công việc vốn chẳng liên quan gì tới công việc mình đang ứng tuyển.

Ông TRẦN ANH TUẤN:

"Hãy suy nghĩ kỹ xem bản thân bạn thích làm công việc nào trước khi quyết định ... "



Như Thuật - Nam 22 tuổi

Em tốt nghiệp Môi trường, nhưng gia đình em muốn em làm trong ngân hàng vì có người thân hứa giúp đỡ. Vậy để có thể làm việc trong ngân hàng em cần trang bị thêm những kiến thức nào?

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Quang Tuyến - Nam 23 tuổi

Tôi quê ở Quảng Ngãi, học chuyên ngành Kế toán Kiểm toán. Tôi sắp có buổi phỏng vấn tại một công ty của Hàn Quốc. Tôi thật sự rất lo lắng vì sợ mình không được tuyển do chưa có kinh nghiệm. Tôi lại muốn làm việc tại nơi này vì tiện lợi cho cuộc sống và vì thích làm việc cho công ty nước ngoài. Tôi làm hồ sơ dự tuyển vào vị trí kế toán. Trong trường hợp của tôi, có thể có những câu hỏi nào được đặt ra? Và tôi nên trả lời như thế nào để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng? Tôi có thể hỏi lại nhà tuyển dụng những câu hỏi như thế nào để không bị mất điểm?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Vấn đề kinh nghiệm mà các doanh nghiệp thường yêu cầu chủ yếu là năng lực chuyên môn và sự am hiểu cụ thể về chuyên môn ngành nghề của vị trí ứng tuyển, vì vậy sinh viên, học sinh nếu trong quá trình học tập đã tham gia các công việc làm bán thời gian, các hoạt động xã hội, có hiểu biết thực tế thông qua quá trình thực tập tại doanh nghiệp thường rất thuận lợi khi tham gia các đợt phỏng vấn tuyển dụng của doanh nghiệp.

Lý MinhTùng - Nam 23 tuổi

Xin hỏi các chuyên gia tư vấn việc làm, khi đi phỏng vấn tìm việc, DN nào cũng đòi hỏi ngoài kinh nghiệm còn phải có kỹ năng. mà những kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm... thì nhà trường không dạy. Vậy muốn có được những kỹ năng này, sinh viên như tui em phải làm sao để có.

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Phương Giang - Nữ 27 tuổi

Tôi mới vừa tốt nghiệp ĐH. Hiện tôi muốn tìm việc làm nhưng không biết tìm hiểu thông tin từ đâu là oan toàn và không bị các công ty môi giới việc làm lừa đảo. Xin các khách mời cung cấp các địa chỉ tin cậy để tôi tham khảo được không?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Mai Hằng Hà - Nữ 23 tuổi

Thưa chú Tuấn, qua các sàn giao dịch việc làm chú thường thuyết trình rất thuyết phục, nhưng hôm nay cháu muốn hỏi chú sinh viên mới ra trường thường có xu hướng tìm việc làm tại các thành phố, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, Vậy để cho Các SV về công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn thì nhà nước đã có những chính sách gì?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Thái văn Linh - Nam 23 tuổi

Để chắc ăn khi mang hồ sơ đi xin việc, em vừa học ngành xã hội vừa phải học thêm vài khóa học về ngành kinh tế để nhu cầu ngành nghề nào cao thì em nộp hồ sơ vào ngành đó. Nhưng em băn khoăn chưa biết nhóm ngành nghề nào xã hội đang có nhu cầu cao. Xin chú Tuấn, Phó giám đốc trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM có thể khái quát nhu cầu ngành nghề TP đang cần?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Có thể nhận định những nhóm ngành nghề có nhu cầu lao động nhiều, chiếm tỷ lệ trên 80% tổng nhu cầu nhân lực tại thành phố bao gồm: Quản lý kinh tế -Kinh doanh - Quản lý chất lượng, Du lịch- Nhà hàng - Khách sạn, Bán hàng - Marketing - Nhân viên Kinh doanh, Dịch vụ và phục vụ, Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán, Tư vấn - Bảo hiểm, Pháp lý - Luật, Nghiên cứu - Khoa học, Quản lý nhân sự - Tổ chức, Hành chánh văn phòng, Giáo dục - Đào tạo - Thư viện, Ngoại ngữ - Biên phiên dịch, Xây dựng - Kiến trúc, Công nghệ thông tin -Viễn thông - Truyền thông, Cơ khí, sửa chữa ô tô, xe máy, Điện - Điện tử - Điện công nghiệp - Điện lạnh, Giao thông-Vận tải-Thủy lợi-Cầu đường, Dầu khí - Địa chất, Môi trường- Xử lý chất thải, Thiết kế - Đồ họa - In ấn - Bao bì - Xuất bản, Kho bãi - Vật tư - Xuất nhập khẩu, Công nghệ cao trong Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản, Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Mỹ Phẩm, Dược - Công nghệ sinh học, Hóa-Hóa thực phẩm- Hóa chất-Hóa dầu, Chế biến tinh thực phẩm, Dệt - May - Giày da.

Trần Lê Dung - Nữ 23 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành nhà hàng - khách sạn, em đã nộp đơn vào khách sạn Caravelle, Tp.HCM. Trong mẫu đơn ứng tuyển của khách sạn có câu hỏi yêu cầu mức lương. Cho em hỏi nếu trong đơn xin việc có hỏi mức lương yêu cầu, mình có nên ghi hay không và nên đề nghị bao nhiêu? Nếu em đề nghị mức lương thấp hơn mức lương có sẵn thì họ trả theo mức nào?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Quang Thái - Nam 23 tuổi

Tôi vừa tốt nghiệp. Nhờ chuyên mục tư vấn giúp cách viết sơ yếu lý lịch và thư xin việc ấn tượng để thuyết phục nhà tuyển dụng. Xin cảm ơn.

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Hoài Anh - Nữ 22 tuổi

Em sắp tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng và truyền thông. Có người khuyên mới ra trường nên làm ở những công ty nhỏ rồi hãy tiến đến công ty lớn. Nhưng có người lại khuyên là làm ở những công ty lớn để học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Em nên làm như thế nào?

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Hồ Nguyệt - Nam 23 tuổi

Bạn em tốt nghiệp trước em khóa, chỉ trong 1 năm đã nhảy 5 công ty, và thực hiện "rải thảm" hồ sơ bất cứ khi nào có thể. Sắp tốt nghiệp, em có nên “học” theo bạn của mình?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Thúy Anh - Nữ 20 tuổi

Do khi thi đại học tôi chưa biết nhiều về thị trường lao động nên chọn thi vào chuyên ngành chứng khoán. Vậy trong giai đoạn sắp vào học chuyên ngành tôi nên giữ chuyên ngành này hay chuyển sang tài chính, ngân hàng, marketing...?

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu so với các nước phát triển khác. Ngành này vẫn có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Thảo Vi - Nam 20 tuổi

Em vừa đi phòng vấn xin việc và đang băn khoăn lo lắng về kết quả vì nhà tuyển dụng cho biết sẽ thông báo sau nhưng không xác định ngày. Một tuần sau buổi phỏng vấn, em có gởi email hỏi kết quả nhưng vẫn chưa nhận được thư hồi âm. Em phải làm gì? Có nên gọi điện thoại hỏi trực tiếp để hỏi về kết quả cuộc phỏng vấn đó?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Theo tôi, bạn nên tiếp tục chờ doanh nghiệp trả lời trong thời gian 2 tuần, đồng thời bạn có thể tiếp tục tìm hiểu thêm về nhu cầu công việc khác mà bạn thấy phù hợp.

Thanh Điền - Nam 30 tuổi

Tôi tốt nghiệp đại học kỹ thuật điện nhưng có duyên làm biên tập sách kỹ thuật và đã làm được 5 năm. Giờ tôi lại muốn đi học khóa y học dân tộc để làm lương y. Theo các chuyên gia tôi nên làm theo ý thích của mình hay nên tiếp tục công việc biên tập để có thu nhập và cuộc sống ổn định? Tôi nghe nói là không có sự bắt đầu nào là muộn cả, vậy tôi nên lắng nghe con tim mình hay sao? Xin tư vấn giúp tôi, xin cám ơn.

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Nguyễn Anh Tuấn - Nam 24 tuổi

Tôi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Gia đình tôi có ý định cho tôi học lên thạc sĩ ở Hàn Quốc. Theo các chuyên gia với ngành học trên vào thời điểm thị trường lao động có vẻ dư thừa ngành này tôi nên đi học lên hay đi làm lấy kinh nghiệm để tăng sức cạnh tranh. Hoặc tôi phải học thêm bổ sung thêm kỹ năng gì để có thể tìm việc với chuyên môn quản trị kinh doanh của mình

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Huy Thành - Nam 22 tuổi

Sắp ra trường, mong muốn lớn nhất của em là tìm được việc làm để không phải phụ thuộc vào gia đình. Em đang băng khoăn: nên tìm hiểu sâu một vài công ty rồi nộp hồ sơ hay là thực hiện “dải truyền đơn” đến bất kỳ công ty nào có đăng tuyển dụng? Xin cho em lời khuyên?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Ông Thẩm Tuyên (giữa) và Ông Trần Anh Tuấn tại buổi giao lưu.





Trần Thanh Tùng - Nam 20 tuổi

Em đang rất cần việc làm bán thời gian. Xin hỏi hiện có những nơi nào giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên. Cám ơn

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Lê Thúy Văn - Nam 21 tuổi

Em đang băn khoăn giữa đi làm ngay hay là nghỉ 1 thời gian mới đi làm sau khi tốt nghiệp. Bạn bè em bảo nghỉ xả hơi đã rồi hãy làm vì sau này khi đi làm rồi rất ít có cơ hội để chơi? Em nên làm như thế nào thì tốt

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Ninh Phi Yến - Nữ 24 tuổi

Em học đại học ngành quản trị kinh doanh và sắp ra trường. Gia đình đã tìm chỗ làm cho em ở cơ quan nhà nước với công việc làm ở phòng thanh tra. Em đang băn khoăn liệu làm thanh tra thì có liên quan gì đến ngành quản trị kinh doanh mà em học không. Đi theo sự sắp xếp của gia đình liệu có ổn không hay em nên tự lập, tự mình tìm việc và bắt đầu với bất cứ công việc nào mà mình thấy thích? Xin cho em lời khuyên

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Nguyễn Xuân Toan - Nam 22 tuổi

Em Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán, bằng khá. Em dự định thi công chức hoặc xin việc vào một công ty nào đó. Mà em nghe nói lương công chức thấp, lương ở Công ty bên ngoài thì cao. Nhưng tại sao nhiều người lại muốn làm công chức vậy? Em đang băn khoăn. Cám ơn nhà tư vấn.

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Lâm Nguyễn - Nam 20 tuổi

em là sinh viên mới tốt nghiếp đại học tại nước ngoài mới về nước. Em muốn hỏi về qui trình xin việc của các công ty thường trải qua các bước như thế nào? có điểm khác biệt nào lớn nào giữa các cty Vn và các cty nước ngoài không ạ

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Trương đình chính - Nam 22 tuổi

Doanh nghiệp khi tuyển dụng điều đòi hỏi kinh nghiệm 2 năm hoặc 3 năm, nhưng sinh viên mới ra trường làm sao có được những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra.Em xin hỏi Ban tư vấn là làm sao để có được những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Trong thực tế vấn đề kinh nghiệm mà các doanh nghiệp thường yêu cầu ở người sau khi học nghề từ các trường đào tạo chủ yếu là năng lực chuyên môn và sự am hiểu cụ thể về chuyên môn ngành nghề của vị trí ứng tuyển. Vì vậy sinh viên, học sinh nếu trong quá trình học tập đã tham gia các công việc làm bán thời gian, các hoạt động xã hội, có hiểu biết thực tế thông qua quá trình thực tập tại doanh nghiệp thường rất thuận lợi khi tham gia các đợt phỏng vấn tuyển dụng của doanh nghiệp.

Hoàng Đôn Nhật Minh - Nam 20 tuổi

Chào các anh chị trong ban tư vấn, em trai tôi đang lựa chọn một trường nghề để theo học, nhưng chưa biết nhu cầu thực tế xã hội như thế nào về ngành nghề xã hội đang cần, mong các anh Tuấn ở Trung tâm dự báo cung cấp thêm thông tin về ngành nghề dễ kiếm việc?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Theo tôi, khi chọn ngành học, các em học sinh không nên chỉ căn cứ dự báo ngành học dễ kiếm việc làm hoặc hoàn toàn dựa vào những hướng dẫn của các chuyên gia đào tạo, tư vấn nguồn nhân lực. Mà vấn đề là các em nên căn cứ vào những dự báo, hướng dẫn để so sánh chọn lựa hợp lý ngành học phù hợp với sở thích, sở trường, hoàn cảnh phù hợp với năng lực học tập bản thân để đăng ký dự thi và quyết tâm học thành tài cho tương lai có việc làm ổn định.

Tuy nhiên cần có sự chú ý là những ngành nghề vào những năm trước được xem là “hot” thì xu hướng việc làm ngày càng đòi hỏi sự cạnh tranh về tính chuyên môn cao như: Tài chính ngân hàng, Kế toán – kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. Một số nhóm ngành đang phát triển nhanh về số lượng do thuộc nhóm ngành kinh tế chủ lực của thành phố như: Cơ khí, Điện – Điện tử - Viễn thông, Xây dựng dân dụng, Công nghệ trong nông nghiệp và các ngành thuộc nhóm Khoa học xã hội, được học sinh quan tâm chú trọng.

lê thúy hiền - Nữ 50 tuổi

con trai tôi học ngành CNTT về mạng máy tính. Cháu đang thi tốt nghiệp khoảng T9/2011 ra trường. Xin cho hỏi với chuyên ngành này thì có thể làm việc ở những nơi nào? Cụ thể là những công ty nào đang cần tuyển dụng vị trí này ? Xin cảm ơn !

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Nguyễn Thị Xuyến - Nữ 23 tuổi

Tháng 7 tới em mới tốt nghiệp, nhưng em đã đi làm được 3 tháng. Khi còn học thì “rất máu lửa” với nghề đã chọn nhưng đi làm một thời gian lại trở nên ù lì và mất hết nhiệt huyết. Vậy làm gì để duy trì ngọn lửa với nghề?

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Lê Thúy Hẳng - Nữ 19 tuổi

Em muốn hõi về nhu cấu nhân lục các ngành nghể tuyển nhiều lao động trong nhựng năm tới tại Thành phố

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Câu hỏi này đã được trả lời, bạn có thể tham khảo ở trên.

Nguyễn Ngọc Hà - Nam

Rất mong ông Trần Anh Tuấn cho biết xu hướng phát triển việc làm của nhân lục về nhóm ngành Khoa học xã hội - Nhân văn tại thành phố Hồ Chí Minh. Cám ơn ông.

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Lê Diễm Hồng Châu - Nam

Em muồn hỏi về nhu cầu nhân lực của TP.HCM trong 5 năm tới ngành nào "hot"?

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Thực tế thị trường lao động không có ngành nghề nào sẽ là "hot" hoặc lên "ngôi" Năm 2011 và những năm sắp tới do nền kinh tế phục hồi phát triển, nhiều doanh nghiệp sẽ tăng nhu cầu thường xuyên tuyển dụng lao động bao gồm lao động quản lý; chuyên môn mỹ thuật và lao động phổ thông để đào tạo gắn với bố trí việc làm. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phát triển năng động, tăng quy mô, quan tâm đến chính sách phát triển nhân lực, đây là môi trường phù hợp với đa số người lao động là sinh viên, học sinh mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nghề.

Tấn Thành - Nam 23 tuổi

Tôi học ngành kế toán kiểm toán, quê ở Quảng Ninh. Tôi định xin ứng tuyển vào chi nhánh Viettel Quảng Ninh, tôi nghĩ sẽ có một số câu hỏi đại loại như: Tại sao bạn lại muốn xin vào Viettel làm? Kỹ năng chuyên ngành của bạn như thế nào? Bạn có thể nêu một vài điểm mạnh của mình? Nhờ ban tư vấn giúp tôi vượt qua những câu hỏi này?

Ông LÊ HUỲNH HOA:

Hưng - Nam 22 tuổi

Hiện tại em vừa thi xong tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm HCM chuyên ngành CNTT (ra trường đi làm chứ không phải đi dạy) nhưng kết quả không được như ý nên đến tháng 10 em mới được thi lại lần 2.Hiện tại em đang gặp khó khăn trong việc tìm việc làm.Xin có thể tư vấn cho em chỗ làm về ngành CNTT chuyên ngành quản trị mạng hoặc bảo mật(phỏng vấn hoặc có test trình độ trước khi làm việc càng tốt, như thế cũng phần nào giúp em tự tin hơn và có công việc tốt hơn).Xin cám ơn !

Ông TRẦN ANH TUẤN:

Thanh Hồng - Nữ 24 tuổi

Em đã tốt nghiệp ĐH, xin việc làm mấy năm này mà không việc nào ổn định cả. Chỗ thì lương thấp, chỗ thì công việc nhàm chán quá, hiện giò em rất bất mãn, muốn đi học thêm lên thạc sĩ. Xin các chuyên gia tư vấn cho em là có nên học tiếp hay không, hay là học thêm kỹ năng gì? Cám ơn rất nhiều.

Bà TRẦN THÙY TRÂM:

Bạn cần xét lại quá trình làm việc lâu nay xem sự không ổn định đến từ những yếu tố nào. Do công việc không phù hợp khả năng hay do bạn mong đợi được làm nhiều hơn hoặc được giữ vị trí cao hơn so với khả năng hiện tại?

Thực tế, nhiều bạn dễ dàng chấp nhận một công việc không đúng sở trường để có mức thu nhập và cuộc sống ổn định sau khi ra trường. Điều đó dễ dẫn đến sự nhàm chán, đôi lúc làm mai một niềm đam mê ban đầu. Bạn cần tìm cho mình một mục tiêu lâu dài và cố gắng từng bước để đạt đến mục tiêu đó.

Về phía doanh nghiệp, tôi tin chắc họ sẵn sàng trả mức lương theo năng lực để có được người đủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc.

Về việc học, nếu có cơ hội và thời gian bạn nên bổ sung thêm những kiến thức chuyên môn cũng như những kỹ năng mềm nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công việc bạn chọn.