Thời gian qua, nhu cầu xuất khẩu lao động của người dân tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác tăng lên đáng kể. Thế nhưng nhiều người chưa tìm được thị trường lao động tốt ở nước ngoài và một đầu mối có uy tín để lo thủ tục giúp mình xuất khẩu lao động. Không ít trường hợp bị đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động “đem con bỏ chợ” hoặc lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh Huyền Vi

Để giúp bạn đọc mở mang kiến thức trước khi đi xuất khẩu lao động, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giao lưu trực tuyến “Tư vấn xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Israel”.

Khách mời:

+ Ông TRẦN HIẾU LIÊM, Phó phòng Lao động, Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM.

+ Ông ĐÀM TRUNG BẮC, Tổng giám đốc Công ty Nhân lực Toàn Cầu (GMAS).

+ Ông TRẦN QUỐC NINH, Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco).

Thời gian giao lưu bắt đầu lúc 9 giờ thứ Năm (7-10-2010) trên báo Pháp Luật TP.HCM Online (http://phapluattp.vn).

Hồng - Nữ 49 tuổi - : Tôi định cho con gái đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Nhưng con gái tôi đi học tiếng Nhật vài tháng mà thi vấn đáp tiếng Nhật không đậu. Có phải điều kiện ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc quan trọng để được xét tuyển đi lao động ở Nhật không? Ông TRẦN QUỐC NINH: Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco). Tiếng Nhật là điều kiện không bắt buộc nhưng cần thiết. Vì thế hiện nay nhiều người lao động phải tự học tiếng Nhật trước để tạo ưu thế khi xét tuyển. Việc tuyển dụng do người Nhật trực tiếp phỏng vấn. Hoang Binh - 30 tuổi - : Về hai thị trường Nhật Bản và Bồ Đào Nha, Suleco đưa lao động sang làm việc là do cấp chính phủ ký kết hay các doanh nghiệp tự liên hệ tìm kiếm lao động với nhau?Những năm sắp tới, hai nước này cần khoảng bao nhiêu lao động của Việt Nam, cụ thể những lĩnh vực, ngành nghề gì họ đang cần? Ông TRẦN QUỐC NINH: Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco). Từ năm 2008 đến 2010, cả nước đưa đến thị trường Nhật khoảng 4.500 đến 5.000 lao động. Riêng Bồ Đào Nha do khủng hoảng kinh tế nên số lượng lao động chưa nhiều. Ở Sulero chỉ có khoảng 80 lao động đang làm việc. Các thị trường này do các doanh nghiệp có nhu cầu và các cá nhân tự liên kết cung cấp lao động. Về ngành nghề, Nhật Bản hiện đang cần lao động trong các ngành cơ khí chế tạo (phụ tùng ôtô), chế biến thực phẩm, nông nghiệp... Thu Hường - 35 tuổi - : Israel là quốc gia có đa số là người Do Thái, có nền văn hóa và phong tục, sinh hoạt không giống với Việt Nam. GMAS có khuyến cáo gì đối với người lao động trước khi sang nước sở tại này để lao động? Ông ĐÀM TRUNG BẮC, Tổng giám đốc Công ty Nhân lực Toàn Cầu (GMAS).: Tổng thể thì Israel có sinh hoạt không khác xa lắm với các nước châu Âu châu nên người lao động Việt Nam cũng không ngỡ ngàng lắm về sinh hoạt theo phong cách châu Âu. Có chăng sinh hoạt ăn uống của người Do Thái là không giết và ăn thịt chó, thịt heo nên người lao động nên tránh. Quang - Nam 40 tuổi - : Em trai tôi muốn sang Isreal làm việc ở các trang trại nhưng chưa rành các thủ tục. Nhờ Ban tư vấn báo Pháp luật TP.HCM cho tôi biết cần phải chuẩn bị giấy tờ gì và công ty nào đang tuyển dụng lao động ở thị trường này? Ông ĐÀM TRUNG BẮC, Tổng giám đốc Công ty Nhân lực Toàn Cầu (GMAS).: Công ty cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu (GMAS) đang trực tuyến với bạn là doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép đưa lao động sang Israel làm việc. Hiện GMAS đã có gần 100 lao động sang làm việc tại Israel và đang tiếp tục đăng ký tuyển chọn. Hồ sơ đăng ký có thể tìm tại website: www.gmas.com.vn (có hướng dẫn chi tiết thủ tục và quy trình đăng ký). TRẦN VĂN TUẤN- Nam 19 tuổi - : Một số người quan ở quê em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài thu nhập cao, giúp gia đình khá giả lên hẳn. Có phải thị trường lao động nào ở nước ngoài cũng trả tiền lương rất cao? Công việc ở nước ngoài có nhàn hạ hay vất vả? Có tình trạng bóc lột sức lao động của những người chủ hay không? Ông TRẦN QUỐC NINH, Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco). : Thu nhập khi làm việc tại nước ngoài cao hơn Việt Nam và mức độ tùy theo từng nước. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tại các nước này cũng cao hơn Việt Nam rất nhiều. Ví dụ: Hiện nay, nếu đi lao động ở Nhật Bản thì mức lương dao động từ 700 USD đến 800 USD một tháng tùy theo ngành nghề. Nếu có làm thêm giờ thì thu nhập bình quân khoảng 1.000 USD/tháng. Đối với Nhật Bản, điều kiện bảo hộ lao động và đối xử với lao động rất tốt. Tuy nhiên, kỷ luật lao động và tác phong làm việc đòi hỏi nghiêm ngặt. Người lao động cần hiểu rõ để không bị bỡ ngỡ. Trần văn Tấn - Nam - : Câu hỏi dành riêng cho ông Trần Hiếu Liêm: Là đơn vị quản lý hàng chục công ty và chi nhánh về xuất khẩu lao động trên địa bàn TP.HCM, theo ông cần phải làm gì để người lao động có đầy đủ thông tin về thị trường lao động trước khi quyết định xuất khẩu lao động. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã có chính sách gì để vừa quản lý được các công ty, chi nhánh xuất khẩu lao động vừa giải quyết tốt được việc làm cho người lao động và thu tiền cho ngân sách? Ông TRẦN HIẾU LIÊM, Phó phòng Lao động, Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM, Tiền lương đang trả lời bạn đọc. Ảnh Huyền Vi Ông TRẦN HIẾU LIÊM, Phó phòng Lao động, Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM: Với chức năng là một cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương, chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Bên cạnh đó,chúng tôi cùng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện cung cấp thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp và các chi nhánh hoạt động xuất khẩu lao động cho người lao động thông qua các hoạt động giao dịch việc làm, các ngày hội việc làm trên địa bàn thành phố. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp và các chi nhánh báo cáo định kỳ hoạt động xuất khẩu lao động của mình. Trên cơ sở đó, chúng tôi có thông tin về các thị trường xuất khẩu, tiêu chuẩn và điều kiện để người lao động tham gia. Qua đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã có sự phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động tuyển dụng người lao động trên địa bàn theo yêu cầu cung ứng lao động của các doanh nghiệp. TRẦN THỊ THANH TÂM- Nữ 47 tuổi - họa viên : Với người lớn tuổi như tôi, tôi còn có cơ hội để đi xuất khẩu lao động được hay không? Ông TRẦN QUỐC NINH, Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco). : Hiện nay, các thị trường lao động nước ngoài thường yêu cầu độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi (cho các nhà máy). Trường hợp nữ làm giúp việc nhà tại Đài Loan thì giới hạn độ tuổi là 40 tuổi. Trừ trường hợp người chủ thuê phía nước ngoài yêu cầu đích danh người lao động. Độ tuổi xuất khẩu lao động do các đối tác nước ngoài quy định. Nguyễn Tuấn Anh - Nam 23 tuổi - Sinh viên: Kính chào các cô chú trong ban tư vấn. Em là Tuấn Anh, năm nay 23 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, có KT3 ở TP.HCM. Em vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành điện lạnh. Em một số số câu hỏi muốn được cô chú tư vấn giúp: 1) Em muốn được đi làm việc tại Nhật Bản theo diện tu nghiệp sinh, vậy theo như những điều kiện của em thì em có thể đi làm việc tại Nhật Bản được không? Nếu được thì em có thể nộp hồ sơ ở công ty nào và thủ tục hồ sơ như thế nào? 2) Em trước đây không bị viêm gan B, em đã đi chích ngừa và bây giờ em đi khám sức khỏe định kỳ thì kết quả là dương tính. Vậy trường hợp của em có đi xuất khẩu lao động dược không? Rất mong được các cô chú trả lời giúp. Em xin chân thành cám ơn. Ông TRẦN QUỐC NINH, Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco). : Đối với thị trường Nhật Bản, người bị viêm gan siêu vi B sẽ không được nhận. Nguyễn Văn Hai - Nam 29 tuổi - nông dân: Gần đây tôi có nghe thông tin xuất khẩu sang Israel làm việc ở trang trại. Tôi băn khoăn không biết thực hư thế nào. Cụ thể làm những công việc gì? Thời gian làm việc trong bao lâu?C ần chuẩn bị những thủ tục gì? Chi phí hết bao nhiêu trước khi xuất cảnh? Thu nhập hàng tháng là bao nhiêu? Mong nhận được câu trả lời từ ông Đàm Trung Bắc - Tổng giám đốc Công ty dịch vụ nhân lực Toàn Cầu. Ông ĐÀM TRUNG BẮC, Tổng giám đốc Công ty Nhân lực Toàn Cầu (GMAS).: Xin chào bạn, bạn vui lòng vào website: www.gmas.com.vn sẽ có nhiều hơn thông tin tôi trả lời ở đây với bạn. Tôi xin trả lời vắn tắt: Công việc: Làm tại các trang trại như trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến nông sản (rau củ quả các loại...). Thời hạn hợp đồng: 5 năm. Chi phí: Công ty thu tại Việt Nam 4.500 USD, thu nhập hàng tháng gồm lương cơ bản 3.850,18 Sehkel (1.036 USD), cộng lương làm thêm giờ khoảng 1.500 đến 1.700 USD/tháng. Chi tiết có thể liên hệ qua điện thoại: 08.54490805 gặp Ms Thảo hoặc Mr Nguyên. Nhiều bạn đọc - : Trong trường hợp người lao động đã hoàn tất các thủ tục nhưng sang nước sở tại điều kiện làm việc, mức lương không như cam kết của nhà tuyển dụng, môi giới thì có được hoàn lại tiền hay không? Trong trường hợp phát sinh tranh chấp lao động thì người lao động cần liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết? Ông TRẦN QUỐC NINH, Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco). : Các bạn có thể liên hệ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, thuộc Đại sứ quán Nhật để được hướng dẫn giải quyết. Nhưng trước hết người lao động nên liên hệ với công ty phái cử và nhà tuyển dụng để phối hợp giải quyết trước. Người lao động nên chọn những công ty phái cử có uy tín để được bảo đảm quyền lợi khi xuất khẩu lao động. Ông ĐÀM TRUNG BẮC, Tổng giám đốc Công ty Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)

Mộng Dung - Nữ 25 tuổi - : Xin các chuyên gia cho em biết làm cách nào để tránh bị lừa đảo? Nếu người quen hứa hẹn đưa họ vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng thì sẽ được đi lao đọngớc nước ngoài, điều đó có tin cậy được không?

Ông ĐÀM TRUNG BẮC, Tổng giám đốc Công ty Nhân lực Toàn Cầu (GMAS): Tốt nhất bạn nên liện hệ trực tiếp các công ty có giấy phép xuất khẩu lao động, không được liên hệ qua trung gian. Nếu người tư vấn không thuộc công ty xuất khẩu lao động có giấy phép hợp pháp mà lại hứa hẹn và đòi tiền đặt trước thì chắc chắn không thể là điều đáng tin cậy. Muốn biết doanh nghiệp nào có giấy phép xuất khẩu lao động thì hãy liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tại 41B Lý Thái Tổ, Hà Nội.