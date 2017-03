Giao lưu trực tuyến về thuế thu nhập cá nhân

Báo Pháp Luật TP. HCM phối hợp cùng Cục Thuế thành phố tổ chức buổi giao lưu vào lúc 9 giờ ngày 20/8/2013 với sự tham gia của các cán bộ Cục Thuế TP.HCM:

1. Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM

2. Bà Trịnh Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM

3. Ông Đỗ Quốc Tuấn - Phó trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM.

Mời bạn đọc cùng tham gia



Bấm vào đây để đặt câu hỏi

* Tôi có hai căn nhà, trong đó có một căn mua vào năm 2009 mà tôi còn giữ cẩn thận hợp đồng công chứng mua bán nhà. Nếu tôi bán nhà này thì tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Xin nói rõ, ngoài hợp đồng công chứng lúc mua và tới đây là hợp đồng công chứng lúc bán thì tôi không có hóa đơn, chứng từ gì cả. Trong thời gian sở hữu nhà, tôi có mua vật tư và thuê thợ sửa chữa nhà nhưng tôi cũng không có giữ chứng từ gì.

hoanglan222@yahoo.com

Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM trả lời:

Chào bạn. Căn cứ vào Điều 22 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ, thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng nhà ở là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Trường hợp của bạn khi bán nhà phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản theo khoản 5 Điều 3 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định về thuế TNCN. Khi kê khai nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS, nếu bạn có kê khai chi phí sữa chữa căn nhà mua năm 2009 nhưng không có lưu giữ hóa đơn chứng từ để xác định chi phí sửa chữa thì phải nộp thuế TNCN theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng trên hợp đồng (nếu giá chuyển nhượng trên hợp đồng cao hơn giá UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định).

Ông Hoàng Chương, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao hoa cho bà Trần Thị Lệ Nga, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: HUYỀN VI

* Tôi cứ nghe nhắc đi nhắc lại nếu xác định được giá mua, giá bán, các chi phí liên quan mà có hóa đơn, chứng từ thì nộp mức 25%/thực lãi. Xin hỏi, loại giấy tờ nào được xác định là hóa đơn, chứng từ? Chẳng hạn, hợp đồng công chứng có ghi giá mua bán thì có phải là chứng từ thể hiện giá mua bán hay không? Hóa đơn của cửa hàng bán vật tư xây dựng ghi rõ số lượng và giá bán vật tư (như gạch, xi măng, cát…) có được cơ quan thuế chấp nhận hay không?

minhhuetiengiang@yahoo.com

Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM trả lời:

Chào bạn. Căn cứ vào Điều 22 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ, thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng nhà ở là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Hóa đơn chứng từ hợp pháp là chứng từ người bán lập cho người mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng các văn bản pháp luật quy định về hóa đơn chứng từ.

Cụ thể nếu bạn phát sinh chi phí sữa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà, bạn phải có hóa đơn được người bán tạo ra và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 66/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

* Khi đi công chứng bán nhà, nếu vợ chồng tôi ghi giá thấp hơn lúc mua nhà (tức là bán lỗ) thì chúng tôi có phải đóng thuế không? Nếu đóng thì phải đóng bao nhiêu?

maihayduoc@gmail.com

Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM trả lời:

Chào bạn. Trường hợp của bạn căn cứ vào Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ có hướng dẫn thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sỡ hữu, sử dụng nhà ở như sau:

- Giá bán là giá thực tế chuyển nhượng, được xác định theo giá thị trường và được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.Trường hợp giá chuyển nhượng nhà ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng

Căn cứ vào Điều 22 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ, thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng nhà ở là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Do đó khi đi công chứng bán nhà, nếu vợ chồng bạn ghi giá chuyển nhượng thấp hơn lúc mua nhà và giá chuyển nhượng tại hợp đồng bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng, đồng thời bạn có đầy đủ hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp để xác định chi phí liên quan thì được áp dụng thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế (trường hợp của bạn không phát sinh thu nhập tính thuế do chuyển nhượng lỗ nên không phải nộp thuế).





Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. ẢNH: TÚ QUYÊN.

* Tôi bị UBND quận 2 thu hồi đất và được tái định là một căn hộ chung cư ở An Phú-An Khánh. Nay tôi định bán căn hộ này thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không (đây là căn hộ thứ hai của tôi)?

tunguyenloan@yahoo.com

Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM trả lời:

Chào bạn. Trường hợp của bạn khi bán căn hộ chung cư ở An Phú – An Khánh thì bạn phải nộp thuế TNCN. do bạn không phải sở hữu duy nhất một nhà ở để được miễn thuế TNCN theo khoản 2 Điều 4 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ.