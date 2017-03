Giao lưu trực tuyến về việc cấp giấy CMND 12 số

Trung tá Trần Đình Long - Đội trưởng Đội cấp, Quản lý CMND và Giấy tờ đi lại khác, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM trả lời:

CMND là do Thủ tướng quy định, các cơ quan quản lý Nhà nước về nhà đất, công chứng, thuế, y tế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng… không thể ban hành quy định cao hơn. Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn lực lượng Công an thực hiện việc cấp đổi CMND có thể cấp ngay văn bản xác nhận cho người dân thay đổi CMND từ 9 số sang 12 số để tránh gặp phiền hà khi giao dịch với các cơ quan khác.

Cơ quan Công an đã có văn bản gởi các nơi này, khẳng định số CMND mới có 12 chữ số và CMND cũ có 9 chữ số có giá trị như nhau, đề nghị các đơn vị, cơ quan chấp thuận cả hai loại CMND này. Còn đối với những nơi nào yêu cầu công dân cần xác nhận hai loại CMND cũ - mới, cơ quan Công an luôn tạo điều kiện xác nhận nhanh nhất cho người dân…

Khi gặp bất kỳ trở ngại nào trong thủ tục cấp CMND người dân có thể đến liên hệ trực tiếp đồng chí Trung tá Trần Đình Long - Đội trưởng Đội cấp, Quản lý CMND và Giấy tờ đi lại khác, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM để giải quyết.