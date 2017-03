Giáp Tết, tiền công giúp việc theo giờ tăng mạnh

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Thời điểm “vào cầu”



Trong vai người cần tìm giúp việc, tôi đến Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội thì được trả lời là đã hết người. Tiếp tục đến một trung tâm khác cũng nhận được câu trả lời tương tự. Cả hai trung tâm đều hẹn ít nhất phải một tuần nữa mới có người.



Các trung tâm việc làm khác cũng cho biết, nếu có người, đó chỉ là lao động từ địa phương khác mới đến Hà Nội chứ người “có thâm niên” thì không có.



Chị Hồng Hà, một người đi tìm người dọn nhà theo giờ cho biết: “Tôi không thích những người mới bắt đầu "vào nghề" vì họ ít am hiểu máy móc thiết bị trong nhà, cũng ít biết sắp xếp ngăn nắp. Nhưng cuối năm, cần quá vẫn phải thuê”.



Trong khi các trung tâm cung ứng dịch vụ giúp việc nhà không còn người thì lực lượng giúp việc theo giờ lại khá đông đảo tại các chợ lao động. Càng gần Tết, số gia nhập lực lượng này lại càng nhiều.



Chị Huyền (Thái Bình), lao động tự do tại chợ lao động Long Biên cho biết: “Ra giêng nhà mới cấy, nên chúng tôi lại lên Hà Nội để kiếm thêm tiền. Tháng này là tháng kiếm được vì người ta thuê dọn nhà nhiều lắm. Trong năm, chúng tôi làm đủ mọi việc, từ bốc vác đến đội đá, buôn bán đồng nát… nhưng tháng Chạp thì chủ yếu làm giúp việc theo giờ. Chỉ cần vài tiếng đã có tiền trăm rồi, mà công việc lại ít nặng nhọc”.



Nữ lao động tự do thường thích làm người giúp việc theo giờ hơn là làm người giúp việc 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. “Chúng tôi chỉ làm theo giờ vì còn làm nhiều việc khác. Luân chuyển các việc để làm thì kiếm được nhiều tiền hơn là làm người giúp việc ở lại gia đình”, chị Huyền tâm sự.



Giá tăng vì… Tết



Chỉ mới bước vào tháng Chạp được mấy ngày mà giá công giúp việc theo giờ đã tăng đáng kể. Từ 15.000-20.000 đồng/giờ lên 25.000-30.000 đồng/giờ.



Giá giúp việc theo giờ trong tháng Chạp được chia thành hai mức tiền ứng với hai mốc thời gian: trước ngày 26 thì giá 30.000 đồng/giờ, từ ngày 27 trở đi thì mỗi giờ tăng thêm 5.000-10.000 đồng. Họ chỉ làm việc đến ngày 29. Hãn hữu mới có người làm việc đến ngày 30 và mấy ngày Tết.



Tuy nhiên, nếu thuê họ làm việc trong những ngày ấy thì chủ nhà phải trả cho họ gấp 3-4 lần tiền của các ngày bình thường.



Chị Năng (Nam Định), lao động tự do tại chợ Phùng Khoang cho biết: “Giờ là gần Tết nên người ta thuê dọn nhà đông, nhưng họ không thuê thường xuyên. Thậm chí có nhà chỉ thuê làm một tuần một lần. Mỗi buổi khoảng 3-4 tiếng. Nhưng dù 3 tiếng, 4 tiếng hay nhiều hơn nữa thì cũng mất một buổi rồi. Do vậy, một buổi ít nhất phải được 80.000-90.000 đồng thì chúng tôi mới làm. Gần Tết, cái gì cũng tăng, nên tiền công tăng cũng là bình thường”.



Tại các trung tâm môi giới việc làm, cung ứng dịch vụ giúp việc theo giờ, càng sát Tết, phí dịch vụ tìm người càng tăng vì “thời điểm này khó tìm người”. Mỗi buổi làm việc theo giờ, ngoài tiền cho người dọn dẹp, người thuê còn phải trả phí giới thiệu cho trung tâm khoảng 35.000-40.000 đồng nữa.



Giá giúp việc theo giờ tăng, phí môi giới cũng tăng, đối với một số gia đình vốn đã khá xông xênh thì không vấn đề gì. Nhưng những gia đình có thu nhập trung bình, hoặc hơi khá một chút thì cũng phải tính toán, tuy nhiên cũng đành phải tặc lưỡi đồng ý. Bởi công việc ở cơ quan không bỏ bê được, việc nhà lại càng không.



Thuê người giúp việc thời vụ, không phải lo ăn, ở nên cũng đỡ cách rách hơn là thuê người giúp việc ở luôn, mà nhà cửa thì vẫn được dọn dẹp sạch sẽ./.