Giày da, điện tử thưởng cao nhất hai tháng lương

Tiền lương ở Việt Nam tăng 26,8% năm Báo cáo lương toàn cầu năm 2012-2013 được Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO vừa công bố ngày 7-12, tăng trưởng lương trên toàn thế giới ở mức thấp hơn nhiều so với thời điểm trước khủng hoảng. Mức lương tháng trung bình trên thế giới tăng 1,2% năm 2011, giảm 3% so với 2007 và 2,1% so với 2010. Còn tại Việt Nam, tiền lương danh nghĩa trung bình tăng 26,8% mỗi năm trong giai đoạn 2006-2010. Trong bối cảnh lạm phát ở mức cao, tiền lương thực tế vẫn tăng 12,6% hằng năm. Báo cáo phân tích trong khi tăng trưởng lương toàn cầu tăng với tốc độ thấp hơn tăng năng suất lao động thì tại Việt Nam tốc độ tăng trưởng tiền lương danh nghĩa và thực tế ở Việt Nam lại cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động ít nhất ba lần. Theo ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc ILO tại Việt Nam, Việt Nam cần các chính sách tập trung vào gần 60% lực lượng lao động thuộc bộ phận kinh tế phi chính thức với năng suất lao động thấp, ít được bảo vệ và thu nhập thấp. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo về chênh lệch mức lương theo giới ngày càng gia tăng ở Việt Nam, với mức chênh lệch gần 2%. Ông Sziraczki khuyến nghị: “Trừ khi phụ nữ được trả lương bình đẳng với nam giới cho những đóng góp của họ ở nơi làm việc, Việt Nam sẽ khai thác được những tiềm năng to lớn của một nửa lực lượng lao động này”. 100/1.000 DN thuộc Hepza đã có báo cáo thưởng tết Các DN này có từ vài chục đến hàng nghìn lao động. Trong khi đó, Ban Quản lý Các KCX-KCN TP.HCM-Hepza quản lý đến 1.000 doanh nghiệp. Lý giải về điều này bà Nguyễn Võ Minh Thư, Trưởng phòng Quản lý lao động, cho hay do thời hạn cuối để báo cáo lương, thưởng tết là ngày 10-12 nên trước mắt Hepza sẽ tổng hợp nhanh các đơn vị đã gửi trước. Các DN còn lại vẫn phải tiếp tục báo cáo.