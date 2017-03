Giữ lại tiền hỗ trợ hiến máu để… liên hoan!

Nhiều bạn đọc tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phản ánh, mới đây hàng loạt trường hợp hiến máu nhân đạo sau khi hiến máu, ký vào danh sách nhận 130.000 đồng tiền hỗ trợ theo quy định nhưng bị “rút ruột” hết 50.000 đồng.

Phong bì “lỏng”

Ông Huỳnh Ngọc An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Ma Lâm, cho biết ngày 9-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức đợt hiến máu nhân đạo tại thị trấn Ma Lâm. Ông đã từng hiến máu nhân đạo năm lần và lần này ông chỉ đến chơi. Do những lần hiến máu trước đây ông chỉ nhận được có 80.000 đồng nhưng khi ký nhận trong danh sách lại đến 130.000 đồng nên sau khi một thanh niên hiến máu đến ký nhận tiền và lấy phong bì đi ra, ông lập tức đi theo và yêu cầu người này mở phong bì kiểm tra thì thấy cũng chỉ có 80.000 đồng. Ông An rất bức xúc vì số tiền trên không lớn nhưng cần phải công khai, minh bạch việc giữ lại tiền nhằm mục đích gì.

Một trường hợp khác là anh Lê Xuân Phong ngụ thị trấn Ma Lâm, người từng hiến máu nhân đạo 16 lần và lần hiến máu ngày 9-6 vừa qua cũng chỉ nhận được 80.000 đồng. Anh Phong cho biết bản thân anh xác định hiến máu nhân đạo trên tinh thần tình nguyện là chính, ai đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Tuy nhiên, anh chỉ nhận có 80.000 đồng thay vì 130.000 đồng đã ký nhận và khi rời điểm hiến máu, anh cũng nghe có người phản ứng việc này. Sau đó anh mới được nhận thêm 70.000 đồng nữa (gồm 50.000 đồng còn thiếu và 20.000 đồng UBND thị trấn hỗ trợ thêm cho mỗi trường hợp hiến máu).

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, mỗi trường hợp hiến máu nhân đạo được hỗ trợ 80.000 đồng. Ngoài ra, mỗi người còn được nhận thêm 30.000 đồng chi phí đi lại, 20.000 đồng tiền ăn nhẹ, tổng cộng 130.000 đồng/trường hợp theo quy định hiện hành.

Liên hoan cho có… phong trào!

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Thuận Bắc, thừa nhận: Sau khi có bốn trường hợp ở Ma Lâm nhận 80.000 đồng ra về thì một nữ phó bí thư đoàn thanh niên thị trấn Ma Lâm phản ứng gay gắt việc này. Vì thế, bà Linh đã chỉ đạo cấp đủ 130.000 đồng cho các trường hợp sau đó. Riêng các trường hợp đã ra về, bà đã giao tiền cho chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Ma Lâm mang về đưa đủ. Theo bà Linh, sở dĩ có việc này là do các hội chữ thập đỏ ở xã, thị trấn đề nghị giữ lại để sau khi hiến máu xong, họ sẽ dùng số tiền trên đưa những người hiến máu đi liên hoan cho có… phong trào!

Theo bà Linh, hai xã đề nghị Hội Chữ thập đỏ huyện giữ lại mỗi trường hợp hiến máu 50.000 đồng là Thuận Minh và Hàm Phú. Đối với các trường hợp hiến máu ở thị trấn Ma Lâm, việc giữ lại tiền là theo đề nghị của chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn vì đã chi tiền ăn sáng và đổ xăng cho những người hiến máu.

Tuy nhiên, qua xác minh của chúng tôi, tất cả trường hợp hiến máu nhân đạo của thị trấn Ma Lâm hôm 9-6 đều tự bỏ tiền túi để ăn sáng, đổ xăng. Chiều 27-6, BS Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc BV Đa khoa Bình Thuận (đơn vị tiếp nhận máu và chi trả kinh phí cho các trường hợp hiến máu nhân đạo), cho biết ông sẽ yêu cầu làm rõ việc này.

Phong trào hiến máu nhân đạo ở huyện được phát động từ năm 1998 đến nay và đây là lần đầu tiên tôi nghe việc này. Đợt hiến máu ngày 9-6 là đợt hai của huyện với gần 100 người tham gia. Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ làm rõ và để cho minh bạch, từ nay nghiêm cấm việc giữ lại tiền theo yêu cầu của các hội cơ sở mà phải phát đúng, phát đủ cho những người hiến máu nhân đạo. Ông TRẦN VĂN ĐƯỢC, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Thuận Bắc

PHƯƠNG NAM