Gọi điện thoại cho báo vì muốn các cô gái được giải cứu

Nhiều cô gái trẻ ở quê đến TP.HCM kiếm việc làm đã bị một số tài xế xe ôm dụ dỗ đưa đến quán Hương Trầm ở thị xã trên (khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp) để bán cà phê ôm. Từ thông tin này, nhóm PV đã tìm hiểu và kết hợp với nhiều thông tin thu thập trước đó để thực hiện bài “Ngã ba cà phê ôm” đăng trên số báo ra ngày 20-3.

Anh T. là nhân viên của Chi nhánh Ngân hàng Agribank (Bình Dương) và thỉnh thoảng có ghé quán Hương Trầm uống cà phê. Tại đây, anh có dịp tiếp xúc với các nữ nhân viên P., H., Th. mà theo lời kể thì các em từ Bình Thuận, Dăk Lăk, Phú Yên đến TP.HCM tìm việc làm phụ giúp gia đình. Khi các em vừa tới Bến xe Miền Đông, một số tài xế xe ôm đã dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục các em đi theo mình để được giới thiệu đến công ty làm công nhân với lương cao. Xe ôm chở các em đi lòng vòng rồi sau khi đưa đến quán cà phê Hương Trầm thì đòi 500.000 đồng tiền công. Do các em không có tiền nên chủ quán đã trả tiền thay và ràng buộc các em tiếp khách để trừ nợ. Nhiều em rất muốn thoát khỏi quán nhưng không được… Bức xúc với hoàn cảnh đáng thương của các em và nóng lòng muốn các em sớm được giải cứu, anh T. quyết định gọi điện thoại đến báo cung cấp thông tin.

Ngày 17-3, sau khi nhận được thông tin do PV và anh T. cung cấp, Công an phường Tân Đông Hiệp đã đến quán kiểm tra và mời các cô gái cùng chủ quán đến làm việc. Ngày 19-3, bảy cô gái, trong đó có P., H. và Th. đã được tự do rời khỏi quán và ra Bến xe Miền Đông để trở về quê đoàn tụ cùng gia đình.

“Tôi rất vui khi thông tin của mình đã được báo quyết liệt vào cuộc và kết quả là các em được giải cứu. Tiếc là hôm các em ra bến xe về nhà, tôi đã không thể đến chào tạm biệt. Tuy nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn do quán Hương Trầm chỉ là một trong rất nhiều quán chuyên săn tìm gái quê nhẹ dạ. Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm phối hợp để tìm ra đường dây móc nối đưa các em vào “tổ quỷ” và có biện pháp trừng trị thích đáng bọn xấu” - anh T. nói.

T.NHÂN