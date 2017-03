Gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi

Bệnh tật thế nào mới được miễn NVQS? . Theo quy định hiện hành, những người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính được miễn đăng ký NVQS. Vậy cụ thể là những căn bệnh nào? + Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 36/2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng (quy định các bệnh được miễn đăng ký NVQS) thì những trường hợp sau đây được miễn NVQS: Động kinh thỉnh thoảng lên cơn; tâm thần; phù thũng lâu ngày do bị các bệnh như suy tim, viêm thận, thận hư, suy thận mạn tính… Bệnh chân voi (do giun chỉ) không lao động được; chân tay tàn tật, biến dạng, mất chức phận chi do mọi nguyên nhân; lao xương khớp, lao hạch đang tiến triển; phong các thể chưa ổn định; câm hay ngọng líu lưỡi từ bé; điếc từ bé; mù hoặc chột mắt; Bệnh run tay chân quanh năm, đi lại khó khăn, không lao động được hoặc chân tay có những động tác bất thường múa giật; múa vờn; liệt nửa người trái hoặc phải, liệt hai chi dưới; gầy còm, hốc hác, yếu đuối, cơ thể suy kiệt khó có thể hồi phục được do mắc các bệnh mạn tính như lao xơ hang, hen dai dẳng, có biến chứng tâm phế mạn hoặc khí phế thũng, xơ gan cổ trướng; Cổ bị cố tật, ngoẹo rõ rệt từ nhiều năm; lùn quá khổ (chiều cao đứng dưới 140 cm); gù có bướu ở lưng do di chứng lao cột sống, chấn thương cũ làm cột sống tổn thương để lại di chứng; Tật sụp mi mắt bẩm sinh; sứt môi kèm theo khe hở vòm miệng chưa vá; trĩ mũi có rối loạn phát âm; Bệnh khớp có biến dạng teo cơ, cứng khớp; các bệnh lý ác tính; người nhiễm HIV.