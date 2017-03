Google Analytics - bán hàng online hiệu quả

Nó có thể cho phép các nhà tiếp thị và quản trị web ghi lại các dữ liệu cụ thể về mặt hàng, xu hướng tiêu dùng, sở thích khách hàng..., qua đó có thể đưa ra các giải pháp để tăng doanh thu.



Trong nỗ lực thúc đẩy bán hàng thương mại điện tử, có thể kết hợp thông tin thị trường với dữ liệu cơ bản của Google Analytics một cách hiệu quả.



1. Bounce rate là chỉ số người truy cập rời khỏi site ngay sau khi xem trang đầu tiên, có thể cung cấp một gợi ý về việc cải thiện các chuyên trang trên web. Vì tỷ lệ này cho thấy số người truy cập không tìm thấy thông tin hữu ích trên website.



Theo một số chuyên gia về SEO hàng đầu, những trang web dạng CMS thông tin, tin tức cập nhật ngay tại trang đích thì tỷ lệ bounce rate đạt khoảng 35% là tốt nhất. Trong khi những website dạng thương mại, có trang đích như là một trang giới thiệu thì bounce rate khoảng 50% được xem là thành công.



2. Exit pages là tỷ lệ người truy cập thoát khỏi website thông qua webpages khác nhau. Ví dụ, nếu trang có nhiều người thoát ra nhất là trang đăng ký nhận bản tin thì không nên gửi các bản tin hàng loạt nữa vì có thể gây phiền nhiễu tới khách hàng.



3. Conversion rate and revenue là tỷ lệ khách vào thanh toán mua hàng và doanh thu bán hàng. Đây là hai số liệu quan trọng nhất để theo dõi những nỗ lực tiếp thị có thành công hay không.



4. Social media information: Google Analytics theo dõi phương tiện truyền thông xã hội và hành vi khách hàng. Chú ý đến những trang và các sản phẩm được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội có thể cung cấp cho website dữ liệu về các sản phẩm đang phổ biến, ngay cả khi chúng không được bán chạy. Qua đó, có thể xác định lý do tại sao người sử dụng quan tâm nhưng không mua.



5. Device used: Nếu lưu lượng truy cập từ điện thoại di động cao thì công ty nên tính tới việc đầu tư và thiết kế trang web và các ứng dụng trên nền di động. Trang web phù hợp với thiết bị truy cập giúp khách hàng mua hàng đơn giản và dễ dàng hơn.



6. Revenue per keyword là doanh thu cho mỗi từ khóa. Với Google Analytics, có thể theo dõi có bao nhiêu từ khóa quảng cáo làm tăng doanh số bán hàng. Qua đó cho phép tập trung các chiến dịch quảng cáo, marketing chính xác hơn vào các từ khóa có hiệu quả cao nhất.



7. Revenue per landing page. Landing page còn gọi là trang microsite, một dạng trang quảng cáo sản phẩm trên internet. Theo dõi những trang đích đang mang lại doanh thu nhiều nhất giúp doanh nghiệp củng cố các trang tốt và cải thiện các trang ít thành công.



8. Promotions and campaigns: Google Analytics có thể theo dõi doanh thu, kích thước đơn hàng trung bình và các số liệu quan trọng khác đối với từng chiến dịch và khuyến mãi, bổ sung những nhân tố đo lường hiệu quả (KPI) bán hàng.





HÀ CÚC (Theo MaketingProf, Brandweek)