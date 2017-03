Gửi 10 iPad, chỉ nhận được năm

Vừa qua, Công ty Nam Á (trụ sở tại Hà Nội) thông qua Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Chi nhánh Đà Nẵng (viết tắt là EMS Đà Nẵng) chuyển đến chi nhánh của họ ở Đà Nẵng hai thùng giấy, mỗi thùng chứa năm chiếc iPad Air.

Chị Lương Thị Lê Na (nhân viên Chi nhánh Công ty Nam Á) cho biết ít ngày sau, nhân viên EMS Đà Nẵng đã đến giao hai thùng hàng. Kiểm tra sơ bộ, chị thấy thùng vẫn còn dán niêm phong nên ký nhận. Một lúc sau, chị phát hiện gói hàng nhẹ hơn bình thường, bị lỏng bên trong, phía dưới thùng giấy có đường rạch nhưng bị một mảnh giấy dán đè lên rất tinh vi. Mở ra thì chị thấy không có năm cái iPad trị giá hơn 60 triệu đồng trong đó. Chị vội vàng liên hệ với EMS Đà Nẵng để lập biên bản hiện trường. Tuy nhiên, đại diện công ty chỉ xác nhận có chuyển hàng đến, thùng hàng vẫn còn nguyên, chưa bị bóc mở.

Nhân viên EMS và Công ty Nam Á ký vào biên bản ghi nhận sự cố đáng tiếc vừa xảy ra. Ảnh: HD

“Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại kèm theo hình ảnh, hồ sơ vụ việc đề nghị EMS Đà Nẵng giải quyết. Nhưng suốt mấy tháng qua vụ việc vẫn chưa được làm rõ” - đại diện Chi nhánh Công ty Nam Á thông tin.

Trong khi đó, phía EMS Đà Nẵng cho biết họ không chấp nhận bồi thường số iPad bị mất. Nguyên do hai bưu kiện giao phát đến người nhận trong tình trạng còn nguyên niêm phong của bưu cục gốc, bên ngoài được quấn chặt nylon. Sau khi kiểm tra bưu kiện gửi, chị Na (nhân viên chi nhánh của Công ty Nam Á) đã ký nhận. Trước đó, các bưu kiện gửi trên do người gửi tự đóng gói và niêm phong, được bưu cục củng cố thêm niêm phong rất chặt chẽ, không có bất thường về trọng lượng cũng như tình trạng bưu kiện gửi. Do vậy, đối với trường hợp này Công ty Nam Á không có cơ sở để quy trách nhiệm cho các đơn vị liên quan.

Ý kiến này của phía EMS Đà Nẵng không được phía Công ty Nam Á chấp nhận. Đơn vị cho biết vẫn tiếp tục yêu cầu phía EMS xem xét, xử lý thích đáng việc này cho họ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện EMS Đà Nẵng xác nhận đơn vị cũng đang tiếp tục xử lý vụ việc, sẽ thông báo cho báo khi có kết quả.