Hà Nội triển khai cấp CMND 12 số

Theo kế hoạch, từ ngày 1-4, công an tất cả quận, huyện tại Hà Nội sẽ đồng loạt cấp CMND 12 số cho công dân, dừng việc cấp CMND chín số mẫu cũ bằng giấy. Tuy nhiên, do hệ thống kết nối thiết bị từ các điểm quận, huyện về máy chủ ở Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) vận hành kỹ thuật chưa đạt yêu cầu nên mới thực hiện được tại ba điểm trên, các quận, huyện còn lại sẽ bắt đầu chậm hơn vài ngày so với dự kiến.

Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), cho biết thủ tục đăng ký, kê khai thông tin để cấp CMND mới vẫn như cũ. Riêng công đoạn lấy dấu vân tay và chụp ảnh không còn thực hiện thủ công như trước mà bằng máy chuyên dùng. Tuy nhiên, trong bản khai thông tin cấp CMND có thêm mục “có yêu cầu cấp thêm giấy chứng nhận về CMND cũ chín số trước đây hay không?”. Việc cấp giấy xác nhận về số CMND cũ trước đây nhằm giúp bà con sử dụng số CMND mới (12 số) thuận lợi hơn khi giao dịch ngân hàng, giấy tờ sở hữu nhà đất, xe, hộ khẩu… đã ghi số CMND cũ.

Lệ phí cấp CMND: Cấp mới 30.000 đồng, cấp đổi 50.000 đồng, cấp lại (do bị mất) 70.000 đồng.

BÌNH MINH