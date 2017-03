Hai bên vẫn chưa thỏa thuận xong

Đến nay, việc thỏa thuận bồi thường giữa các bên vẫn chưa thể hoàn tất.

Bà Nguyễn Thị Bình, chủ căn nhà 602/6 Điện Biên Phủ, phản ánh: Ban đầu, công ty đề nghị trả 160 triệu đồng nhưng bà đề nghị 180 triệu đồng để xây mới căn nhà. Sau đó, do vật giá xây dựng liên tục tăng nên bà muốn nâng lên 210 triệu đồng. Đến nay, công ty không chi trả tiền, cũng không chịu nhận nhà để sửa chữa giúp. Mặt khác, công ty còn thông báo sẽ không tiếp tục trả chi phí di dời cho gia đình bà nữa.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty Daewon Hoàn Cầu cho biết yêu cầu của gia đình bà Bình không phù hợp. Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn là đơn vị kiểm định do các hộ lựa chọn. Theo kết quả kiểm định, căn nhà của bà Bình vốn đã hư hỏng sẵn. Trước khi Công ty Daewon Hoàn Cầu xây dựng chung cư, tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà bà Bình chỉ đạt 73,25%. Công ty chỉ chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại do việc xây dựng của mình gây ra. Do vậy, bà Bình không thể yêu cầu công ty phải bồi thường đối với toàn bộ hư hỏng của căn nhà. Phía công ty chỉ đồng ý chi trả cho bà Bình 160 triệu đồng như thỏa thuận ban đầu. Vì bà Bình thiếu hợp tác trong việc di dời nên công ty không thể tiếp tục hỗ trợ tiền di dời cho bà cho đến khi có quyết định chính thức của cơ quan chức năng.