Hai bị cáo được hưởng án treo

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 8-8 có đăng bài “Từ chối giám định sai luật” phản ánh việc TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã trả hồ sơ vụ án “cố ý gây thương tích” của hai chị em bị can Lê Thị Hoàn (ngụ xã Suối Cao) để điều tra lại từ đầu. Trước đó, bản án sơ thẩm tháng 3-2007 của TAND huyện Xuân Lộc đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên hủy vì có nhiều sai sót về tố tụng. Ngày 16-7, tòa này đã phải dừng phiên tòa, chưa thể xét xử lại vì chứng cứ yếu...

Ngày 25-8, TAND huyện Xuân Lộc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai vụ án. Tại phiên tòa, hai bị cáo Hoàn, Quyên không thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố. Hoàn khai có giật cuốc của bà Hương vứt đi nhưng lúc đó bà Hương đã nhảy vào túm tóc Hoàn, hai bên vật nhau và cùng té ngã trong tư thế nằm nghiêng. Quyên khai “chỉ chạy lại can ngăn chứ không đánh bà Hương...”. Các nhân chứng khác cũng có lời khai tương tự như hai bị cáo.

Luật sư của hai bị cáo cho rằng việc truy tố Quyên ra tòa là không có cơ sở vì Quyên chỉ là người can ngăn. Bị cáo Quyên không thừa nhận hành vi phạm tội và lời khai của các nhân chứng có nhiều mâu thuẫn. Tại cơ quan điều tra, một nhân chứng cho biết có nhìn thấy hai chị em Hoàn, Quyên từ trong nhà chạy ra đè bà Hương xuống đất chứ không thấy đánh hay làm gì khác. Nhân chứng khác thì lại khai Hoàn, Quyên đã xông vào vật té bà Hương xuống đất, cả hai dùng tay túm tóc bà Hương dằn mạnh hai, ba cái xuống đất và đè lên người bà Hương (tức chồng ba lên nhau). Tại biên bản đối chất giữa Quyên và một nhân chứng, nhân chứng này lại khai thấy Quyên nhảy vào nắm áo, nắm tóc bà Hương, còn bà Hương thì nắm áo Quyên. Hai bên đang giằng co thì Hoàn xông vào vật đè bà Hương xuống đất và mỗi người đè bà Hương một bên. Một nhân chứng khác thì khai cả Hoàn, Quyên cùng nhảy vào túm tóc bà Hương vật xuống đất...

Chưa hết, do nghi ngờ kết quả giám định thương tích của bà Hương không chính xác, hai bị can đã đề nghị VKS huyện và công an giám định lại nhưng các cơ quan này đã từ chối mà không giải thích lý do. Từ các phân tích trên, luật sư đã đề nghị VKS huyện rút quyết định truy tố đối với Quyên...

Đại diện VKS huyện cho biết cơ quan công an đã mời bà Hương đến làm việc và đề nghị bà đi giám định lại nhưng bà đã từ chối. Vì vậy, viện cũng đành... thôi vì “không có điều luật nào quy định VKS được quyền buộc người bị hại phải đi giám định”. Đối với lời khai của các nhân chứng, VKS vẫn khẳng định là... đúng và không mâu thuẫn. VKS đã đề nghị tòa xử phạt hai bị cáo từ 24 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cuối cùng, TAND huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Hoàn hai năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Quyên một năm sáu tháng tù và cũng được hưởng án treo.

Hai bị cáo cho biết sẽ gửi đơn kháng cáo.