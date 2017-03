Hai học sinh bị dụ làm phu cà phê

Làm từ sáng đến tối mịt

Tụi em được ông Hiếu xe ôm dụ dỗ lên TP.HCM làm sẽ có nhiều tiền. Ông Hiếu chở ra bến xe đò đi TP.HCM, đến TP.HCM thì tụi em được một người lạ đón ở Bến xe Miền Tây, sau đó đưa thẳng lên Lâm Hà, buộc vào rẫy cà phê làm việc. Tụi em không biết mặt và tên người chủ. Tụi em bị người quản lý buộc hái cà phê, vác cà phê từ sáng sớm đến tối mịt, nếu không làm thì không cho ăn cơm.

Em PHẠM QUỐC HẢO, học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Địa phương đang truy tìm

Bước đầu, UBND, công an xã xác định ba em học sinh Huy, Hiếu, Hảo bị kẻ xấu dụ dỗ ra Lâm Đồng làm phu hái cà phê. Sau khi gia đình trình báo, địa phương đã tiến hành xác minh, điều tra, phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện làm rõ vụ việc. Hiện hai em Hảo, Hiếu đã được gia đình giải cứu, riêng em Huy bị mất tích, công an huyện đang tiếp tục truy tìm tung tích.

Ông NGÔ VĂN TRANG, Chủ tịch UBND xã Tân Kiều

UBND tỉnh chưa nghe địa phương báo cáo nhưng theo tôi vụ việc này rất nghiêm trọng. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh làm rõ vụ việc và phải nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm em Huy đưa về đoàn tụ gia đình.

Ông LÊ MINH HOAN, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp