Hãi hùng những cuộc giật cô hồn kiểu “xã hội đen”

Hằng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, nhiều cửa hàng, hộ gia đình tổ chức cúng cô hồn. Trước đây, việc gia chủ bày mâm cúng và có một nhóm người tham gia giật đồ cúng-gọi là giật cô hồn-được coi là một trò chơi vui vẻ.



Thế nhưng trong những năm gần đây, ngày càng nhiều những vụ giật cô hồn mà người tham gia giật hoặc thiếu ý thức hoặc quá hung hăng nên đã gây nên cảnh mất trật tự. Những người giật không chỉ dẫm đạp lên nhau mà còn ra tay đánh nhau trọng thương chỉ vì không giật được đồ cúng.

Bất chấp nguy hiểm để giật tiền

Ngày 26-8 (16-7 Âm lịch) một nhà hàng người Hoa trên đường Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, TP.HCM tổ chức cúng cô hồn với mâm cúng khá hoành tráng, có cả thịt gà, heo, bánh kẹo, hoa quả... Từ trưa đã có hàng chục người chờ sẵn trước cửa, tràn cả xuống lòng đường bất chấp dòng xe đang lưu thông.



Đu người lên cao để mót tiền. Ảnh: Kênh 14

Khi những nắm tiền thật bắt đầu được rải xuống, cả trăm người xô đẩy, chen lấn, thậm chí nằm hẳn xuống đường để nhặt tiền. Có người bất chấp nguy hiểm trèo lên mái nhà nhặt tiền bị mắc kẹt. Do lượng tiền rải lớn, nhiều nhóm thanh niên tranh nhau giành giật suýt xảy ra xô xát. Rất may, lực lượng công an đã kịp thời có mặt để giữ trật tự.

Đem mã tấu đi giật cô hồn

Vụ việc xảy ra trên một con đường ở quận 5 TP.HCM vài ngày trước khi một gia đình tổ chức cúng cô hồn nhưng lại rải tiền thật cho người giật đồ cúng.

Nhiều thanh niên đã tụ tập ở dưới ban công của ngôi nhà, giành nhau chụp những tờ tiền được gia chủ thả xuống. Do mâu thuẫn trong quá trình “cướp lộc” này, một thanh niên áo đỏ cùng khoảng 2 đồng phạm đã xô xát với một số người khác. Đôi bên lao vào đánh nhau, truy đuổi nhau ra đến tận giữa đường. Nhóm này thậm chí còn dùng mã tấu để tấn công đối thủ.



Nhóm thanh niên mang mã tấu tấn công nhau. Ảnh cắt từ clip

Khi nghe tin báo lực lượng an ninh sắp có mặt thì các thanh niên này nhanh chóng lên xe, rú ga rời khỏi hiện trường, trên tay vẫn lăm lăm thanh mã tấu.

Phang nhau bằng mũ bảo hiểm

Trong đoạn clip ghi lại cảnh tranh giành trên một con phố, hàng chục người chủ yếu là các nam thanh niên lao vào hỗn chiến. Nhân vật chính là một nam thanh niên áo xanh, quần đỏ bị một nhóm thanh niên đánh tập thể, đấm đá túi bụi, thậm chí còn dùng mũ bảo hiểm đập mạnh nhiều phát vào người và đầu. Đám đông sau đó ùa vào đấm đá nhau loạn xạ, chẳng còn phân biệt được ai là ai.



Hỗn chiến bằng mũ bảo hiểm

Gần đó, mặc kệ cảnh đánh nhau đang diễn ra bát nháo giữa đường, một nhóm khác lại bận rộn giành nhau những món đồ cúng trên tấm bạt trải gần đó. Có người còn mang bao tải ra để hốt tạo nên một cảnh tưởng vô cùng hỗ loạn.

Rút dao đâm luôn gia chủ

Em THS (14 tuổi) ngụ phường 8, quận 10, TP.HCM khi đứng canh mâm cúng cô hồn trước nhà vào ngày 28-8 đã bị một thiếu niên khác dùng dao đâm trọng thương.

Trước đó, nhóm thanh niên đã xông vào cướp đồ khi mâm cúng còn chưa được đem ra ngoài đường. Khi bị S ngăn cản, cả nhóm đã hất tung cả mâm cúng. Một người trong nhóm đã rút con dao bấm thủ sẵn trước đó, đâm vào cổ S khiến em bị thương nặng. S được đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM để chữa trị. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 đã xác định được người đâm em S là một thiếu niên 13 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ.



Hiện trường mâm đồ cúng của nhà em S

Những ngày này, trên mạng xã hội còn lan truyền những đoạn clip ghi cảnh giật đồ cúng ngay trong sân chùa. Những người có mặt đem thùng lớn, bao lớn, đua nhau chen lấn, hối hả dọn sạch mâm cúng trong chưa đầy 15 giây khiến người xem vừa ngỡ ngàng vừa phẫn nộ.



Cảnh những đứa trẻ hiền hòa, chia sẻ với nhau những món quà bánh nhỏ trên mâm cúng cô hồn giờ đây đã hiếm gặp hơn. Ảnh: Tiền Phong

Trước đây, cúng cô hồn đều do trẻ em giựt đồ cúng nhưng nay người lớn lại là thành phần chính. Trên đây là những trường hợp người giật cô hồn đã đi quá giới hạn đến mức phạm tội. Còn nhiều hành vi xấu xí khác như không giật được đồ lấy đá ném vào cửa nhà, giật thức ăn bưng luôn cả bàn ghế, gia chủ chưa kịp thắp nhang mâm cúng đã sạch bách...thì không thể đếm xuể.

Tục lệ này đang trở nên biến tướng đến mức không còn là một dịp vui nữa mà trở thành cơn hãi hùng với nhiều người. Có lẽ trước khi bắt phạt hay thay đổi được những con người hung tợn, tham lam,thiếu ý thức kia, các gia chủ hãy bảo vệ chính mình, tâm thành của mình bằng cách hạn chế những món đồ cúng có giá trị lớn. Việc rải tiền thật càng nên chấm dứt nếu không muốn rước họa vào thân.