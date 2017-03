Hai ngày nhịn đói mới nhận được lương

Hai ngày qua, họ bị công ty đuổi việc và không thanh toán tiền lương. Nhóm lao động này gồm: Cill Pan Mỹ Nhân, Soao Ka Gem, Soao Ka Te, Thị Mận, Mơ Nhiễm (cùng quê Ninh Thuận); Dương Thị Mai Tuyết và bé Trần Thị Thanh, 12 tuổi (cùng quê Quảng Nam).

Theo chị Nhân, trước đó cả nhóm đi làm mắc mưa bị ốm và xin nghỉ làm nhưng người quản lý tên Tiên đã thẳng thừng từ chối và ra lệnh: “Chúng mày cuốn gói nghỉ hết luôn đi”. Do bị ức chế từ trước vì công việc nặng nhọc, thời gian làm việc không có ngày nghỉ nên cả nhóm đã đề nghị bà Tiên thanh toán tiền lương để về quê. Tuy nhiên, bà Tiên bảo: “Cứ về đi, chừng nào có lương thì gọi lên nhận”. Do không có tiền về xe nên cả nhóm đành nán lại phòng trọ chịu đói (công ty cắt phần ăn) để yêu cầu công ty trả lương. Cũng theo chị Nhân, hiện công ty còn nợ mỗi người một tháng lương (1,8 triệu đồng/tháng). Chị Nhân cũng đòi nửa tháng lương công ty còn nợ chị Cill Pan Mỹ Yến (chị gái chị Nhân, do bị gãy chân đã nghỉ việc trước đó) nhưng Công ty Lâm Đài vẫn nhất quyết không trả.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Ngọc Lý, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, nói: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý ngay”. Theo ông Lý, khoảng đầu tháng 6, Sở đã chỉ đạo cơ quan thanh tra làm việc với Công ty Lâm Đài, qua đó phát hiện công ty vi phạm một số lỗi về hợp đồng lao động và đã xử phạt, yêu cầu chấn chỉnh. “Với thông tin báo cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng cho kiểm tra, bảo vệ quyền lợi người lao động, nhất là lao động vị thành niên” - ông Lý nói.

Ông Lê Quang Huy, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, cho biết thêm: Khoảng nửa tháng trước, từ thông tin của người lao động và báo chí, thanh tra đã phát hiện Công ty Lâm Đài o ép người lao động làm việc liên tục suốt tuần không cho nghỉ ngơi. Với hành vi này, công ty đã bị xử phạt 5 triệu đồng.

Tối cùng ngày, chị Cill Pan Mỹ Nhân thông tin: Công ty đã chấp nhận thanh toán tiền lương cho năm người, riêng khoản lương còn nợ chị Cill Pan Mỹ Yến (chị gái chị Nhân) thì chưa thanh toán. Chị Dương Thị Mai Tuyết và bé Trần Thị Thanh tuy không được thanh toán lương nhưng công ty yêu cầu họ phải ra khỏi phòng trọ. “Hiện công ty còn nợ em 1,9 triệu đồng nhưng họ nhất quyết không trả” - chị Tuyết nói.

PHONG ĐIỀN