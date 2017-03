Hai nhà máy thép “tra tấn” khu dân cư

Gần ba năm nay, hàng trăm hộ dân ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp (Dĩ An, Bình Dương) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm do bụi thép và tiếng ồn từ hai nhà máy nấu, cán thép của Công ty TNHH Lan Quế và Công ty TNHH Việt Tiến gây ra.

Theo phản ánh của các hộ dân trong vùng, hằng ngày, khoảng 8 giờ tối, hai cơ sở trên bắt đầu nấu, cán thép, xả khói bụi mù mịt, kèm theo tiếng ồn chói tai. Khói đen mang theo mùi hăng hắc của xỉ sắt bao trùm cả khu dân cư. Anh Nguyễn Cao Cường (ấp Tân Long) bức xúc: “Về đêm, chúng tôi phải căng bạt che chắn, không dám mở cửa sổ vì sợ bụi bẩn bay vào. Vật dụng trong nhà luôn bám đầy bụi, xỉ sắt. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền nhưng không được giải quyết”. Ngay sát nhà máy cán thép Lan Quế là khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em của xã Tân Đông Hiệp. Mỗi lần hai nhà máy này xả khói thải, khu vui chơi buộc phải đóng cửa. Chị Trần Thị Thủy, một hộ dân sống gần hai nhà máy trên, phản ánh: “Bụi thép dày đặc khiến không khí quanh vùng rất ngột ngạt. Hầu hết trẻ nhỏ trong vùng đều mắc các chứng bệnh về hô hấp”.

Công nhân phơi phôi thép sau khi đã được nấu, cán. Ảnh: TẤN TÀI

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Đông Hiệp, cho biết: “Năm 2009, UBND xã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành huyện Dĩ An xuống kiểm tra và lập biên bản xử phạt hành chính hai công ty trên do xả khói bụi gây ô nhiễm khu dân cư. Nhưng khi đoàn đi khỏi, hai cơ sở trên hoạt động trở lại. Doanh nghiệp chủ yếu xả thải vào ban đêm nên rất khó phát hiện để xử lý. Hiện chúng tôi đã kiến nghị Phòng TN&MT huyện cần sớm có văn bản yêu cầu hai doanh nghiệp trên lập bảng đánh giá tác động môi trường để có phương pháp xử lý triệt để”.

“Việc di dời hai nhà máy trên ra khỏi khu dân cư gặp nhiều khó khăn do Công ty Việt Tiến và Công ty Lan Quế được cấp phép đầu tư theo chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, hình thành trước khi có khu dân cư. Do đó, muốn di dời phải có chính sách đền bù, hỗ trợ. Trong khi đó, xã không có đủ kinh phí và quyền hạn” - ông Tuấn cho biết thêm. Theo Phòng TN&MT thị xã Dĩ An, thời gian tới phòng sẽ cử đoàn xuống kiểm tra mẫu xả thải của hai nhà máy trên để có phương án xử lý thích hợp. Cơ quan này cũng đang hoàn thiện hồ sơ gửi Sở TN&MT tỉnh để sớm có phương án di dời hai nhà máy đến địa điểm khác.

