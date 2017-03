Hàn Quốc tạm đóng cửa, lao động VN té ngửa!

Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) được thực hiện từ năm 2004. Phần lớn là lao động phổ thông, làm việc chủ yếu trong ngành sản xuất chế tạo (79%) và các ngành nông nghiệp 10%, xây dựng 8,8%, ngư nghiệp và dịch vụ 2,2%. Chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đánh giá cao về sự chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của lao động Việt Nam… Tuy nhiên, lao động Việt Nam cũng bị phía Hàn Quốc xếp vào tốp dẫn đầu so với các nước khác về yêu cầu đòi chuyển đổi chỗ làm việc với các lý do không chính đáng (chiếm tỉ lệ 32%). Theo đó, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã cân nhắc đến biện pháp hạn chế việc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn hoặc cắt giảm chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam. Nếu tình trạng trên trở nên nghiêm trọng hơn thì phía Hàn Quốc có thể áp dụng biện pháp dừng thực hiện thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc. ___________________________________ 8.780 lao động tại Hàn Quốc bỏ trốn trong hơn 60.000 lao động Việt Nam làm việc tại thị trường này, đứng đầu so với các quốc gia khác: Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Mông Cổ và Thái Lan. Theo kế hoạch, năm 2011 sẽ đưa khoảng 10.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc. Trước đó, năm 2010, Hàn Quốc dành cho Việt Nam 12.500 chỉ tiêu lao động. Qua kỳ thi chứng chỉ tiếng Hàn có trên 10.600 ứng viên vượt qua kỳ thi.