Hàng chục ngàn hecta đất bị “cố ý làm trái”

Đến năm 2008, tỉnh Long An vươn lên đứng hàng thứ 6 trong cả nước về chỉ số cạnh tranh, trong đó chỉ số tiếp cận đất đai đạt hiệu suất cao nhất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ ở Long An còn rất nhiều bất cập.

Báo cáo sai sự thật

Công nghiệp của Long An chia thành hai loại: Khu công nghiệp (KCN) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cụm công nghiệp (CCN) do địa phương thực hiện. Theo số liệu mới nhất, tỉnh Long An hiện có 16 KCN, tổng diện tích gần 7.000 ha với 40 dự án đầu tư hạ tầng. Riêng CCN, đến cuối năm 2007, tỉnh này đã chấp thuận triển khai 46 cụm với tổng diện tích 6.985 ha. Như vậy, tổng diện tích đất dành cho công nghiệp của tỉnh Long An là hơn 13.891 ha với 62 KCN, CCN. Nếu cộng thêm khoảng 10.000 ha đất nông nghiệp chuyển đổi làm sân golf, khu dân cư, phát triển đô thị, dịch vụ thì tính ra, đất công nghiệp ở tỉnh này nhiều hơn cả tổng diện tích đất dành cho công nghiệp của TPHCM và Đồng Nai (TPHCM 2.354 ha, Đồng Nai 4.751 ha).

Đất dành cho công nghiệp rộng thẳng cánh cò bay là vậy nhưng hiệu quả sử dụng lại tỉ lệ nghịch. Trong 46 CCN đã và đang triển khai, đến nay đất đã thu hồi và đưa vào sử dụng mới chỉ có 607 ha, song diện tích lấp đầy chỉ khoảng 240 ha. Đối với KCN, tính đến tháng 6-2008, tỉ lệ lấp đầy, cho thuê đất cũng rất khiêm tốn. Trong 16 KCN, chỉ có KCN Đức Hòa I là được lấp đầy (trên thực tế vẫn chưa xây dựng hết diện tích đất công nghiệp) và 3 KCN khác: Tân Đức (giai đoạn 1); Đức Hòa I (giai đoạn 1) và Thuận Đạo (giai đoạn 1) được lấp đầy trên 60% diện tích. Dù vậy, báo cáo của tỉnh Long An vẫn khẳng định tỉ lệ lấp đầy ở các KCN và CCN là rất cao, trên 50% diện tích. Cụ thể, ở 10 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉ lệ lấp đầy chỉ 27% nhưng tỉnh báo cáo tới 58,82%. Còn tỉ lệ lấp đầy trên tổng thể các KCN, CCN hiện có chỉ 13,04% nhưng tỉnh báo cáo đến 61,5%.

Xé rào

Trước tình hình đó, Thanh tra Chính phủ đã quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra việc quy hoạch, sử dụng đất và việc triển khai thực hiện sử dụng đất tại các KCN, CCN, khu đô thị ở tỉnh Long An. Qua đó, đoàn phát hiện sau gần 10 năm phát triển công nghiệp, Long An có hơn chục ngàn hecta đất “không tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt”. Hay nói cách khác, số đất này đã bị “cố ý làm trái” để làm các KCN, CCN, khu dân cư, đô thị sinh thái, sân golf theo yêu cầu của nhà đầu tư. Ngay như 16 KCN được UBND tỉnh Long An chấp thuận cho đầu tư xây dựng, có đến 6 KCN (diện tích hơn 4.500 ha) chưa có quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ; còn toàn bộ 46 CCN đều không có quyết định thành lập và chưa có quy định quản lý. Vì thế, Thanh tra Chính phủ kết luận: Tỉnh Long An vi phạm về điều kiện mở rộng và phát triển đất công nghiệp đối với các dự án: CCN Hoàng Long I và II; CCN Lợi Bình Nhơn; CCN Hải Sơn giai đoạn 2, 3, 4; Công ty TNHH Đức Thuận, cụm cảng nước sâu Caric... Việc xé rào nói trên đã gây lãng phí, thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng.