Hàng không tuyển phi công

Bị hình ảnh người phi công cuốn hút, chàng thanh niên Nguyễn Bùi Khánh Toàn, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và đang làm cho một công ty nước ngoài được 6 tháng đã rời Hà Nội vào TP.HCM theo học khóa huấn luyện phi công của Vietnam Airlines. Bắt đầu lại sự nghiệp học hành, Toàn không cho rằng mình lãng phí mấy năm đại học, mà những kiến thức đã học trong chuyên ngành marketing đều có thể sử dụng được khi là phi công. Chẳng hạn, những môn như quản trị nhân sự, quan hệ công chúng, Toàn nghĩ mình sẽ ứng dụng tốt để thiết lập mối quan hệ trong một tổ bay và biết cách phục vụ tốt khách hàng.



Cùng khóa huấn luyện với Toàn là Đoàn Thị Kim Duyên, học viên nữ duy nhất của khóa 1 năm 2010. Tham gia vào một nghề vốn không nhiều người tưởng tượng dành cho phái nữa, Duyên tự tin: “Vietnam Airlines đã có 3 nữ phi công. Các chị nghị lực mạnh mẽ nhưng vẫn rất duyên dáng. Tôi thấy việc học thành phi công đòi hỏi phải chịu cực, phải tự tìm tòi học hỏi nhưng không quá sức đối với nữ”.



Ba mẹ Duyên vốn muốn cô theo công việc kinh doanh của gia đình, nhưng đã bị thuyết phục để cô con gái theo đuổi đam mêm gắn với bầu trời của mình. Duyên cũng nghĩ, đến lúc nào đó, Vietnam Airlines sẽ lấy hình ảnh nữ phi công để quảng bá hàng không Việt Nam, bởi điều đó thể hiện sự bình đẳng nghề nghiệp và năng lực của phụ nữ.



Sức khỏe, ngoại hình và tiếng Anh



Theo bà Lê Thanh Hải, giáo viên huấn luyện về an toàn bay và sơ cứu, phụ trách thông tin tuyển sinh của khóa huấn luyện này, hiện nay, Vietnam Airlines phải thuê gần 200 phi công nước ngoài. Các hãng hàng không khác trong nước cũng trong tình trạng tương tự. Việc thuê phi công nước ngoài không đơn giản, ngoài khoản chi trả khá cao so với sử dụng phi công trong nước, nhiều lúc còn bị làm giá, nhất là vào những cao điểm đông hành khách như tết, mùa hè. Để giảm tình trạng bị động, hai năm qua, Vietnam Airlines đã tích cực tuyển phi công dự khóa và gửi học viên ra nước ngoài để đào tạo phi công cơ bản, nhưng vẫn chưa đủ nhu cầu hiện tại.



Do vậy, năm nay, hãng hàng không quốc gia này sẽ tiếp tục tuyển sinh. Chương trình khuyến khích những người đã tốt nghiệp phổ thông trung học, không phân biệt nam hay nữ trong độ tuổi từ 18 – 30. Tuy nhiên, với một nghề đặc thù như phi công, ngoài tiêu chuẩn hàng đầu là sức khỏe, ngoại hình ưa nhìn, một yêu cầu khác là tiếng Anh phải đạt trình độ Toeic 400 điểm trở lên để có thể tiếp thu tất cả môn học dạy bằng tiếng Anh.



Điều kiện cao, nhưng nói chung không quá khó. Trần Vĩnh Toàn, 19 tuổi, đang học lớp phi công dự khóa tại trung tâm Huấn luyện bay ở TP.HCM cho biết, năm 18 tuổi, khi chưa hoàn thành lớp 12, Toàn đã tìm hiểu về nghề phi công và nộp đơn dự tuyển. Vì mới học xong lớp 12, thi tốt nghiệp cũng có tiếng Anh nên Toàn đã học khá kỹ. Được tuyển rồi, Toàn càng phải cố gắng để tiếp thu bài học bằng tiếng Anh. Càng học, Toàn càng thấy muốn làm phi công phải học nhiều thứ, tập luyện cũng nhiều, nhưng đã ước mơ làm phi công thì phải càng nỗ lực.



Học miễn phí, nhận lương cao



Chương trình học được chia làm 3 phần. Trong 4 – 6 tháng đầu, học viên được huấn luyện phi công dự khóa, giúp hiểu biết về năng lực và phẩm chất của phi công, chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các giai đoạn đào tạo tiếp theo.



Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện phi công dự khóa, học viên sẽ được chuyên gia các trung tâm huấn luyện bay hàng đầu trên thế giới phỏng vấn trực tiếp. Nếu đạt, học viên sẽ được chọn để đào tạo phi công cơ bản theo đúng tiêu chuẩn của cục Hàng không dân dụng Việt Nam quy định, thời gian huấn luyện 16 - 18 tháng tại các trung tâm huấn luyện bay tại Việt Nam, Pháp, Úc… Mỗi khóa học ở nước ngoài, chi phí cho mỗi học viên hơn 100.000 USD đều được đài thọ.



Hoàn thành huấn luyện phi công cơ bản, được cấp các chứng chỉ, học viên sẽ tiếp tục được tham dự huấn luyện chuyển loại trong 3 tháng để được cấp bằng lái cho một loại máy bay Vietnam Airlines đang khai thác.



Học viên sẽ được tài trợ 100% chi phí trong hơn hai năm học, được tuyển dụng làm phi công của các đội bay của Vietnam Airlines ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn từ 10 – 25 triệu đồng/tháng.



Hiện trung tâm huấn luyện bay đang nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 2 năm 2010 vào thứ hai và thứ ba hàng tuần tại: số 117 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh và 121 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội (sân bay Gia Lâm).





Theo Nguyệt Hồng ( VNN)