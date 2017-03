Hàng rong vây lấn cổng trường

Số báo hôm nay đề cập đến hành vi bán hàng rong trước cổng trường, một trong sáu hành vi đang được chính quyền TP.HCM quyết liệt loại bỏ.

Bán hàng rong trước cổng trường học là một trong sáu hành vi bị cấm. Thế nhưng trước cổng phụ của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp) có rất nhiều xe đẩy bán trái cây dựng dọc bờ rào của trường. Sinh viên thường ghé vào các xe bán trái cây để mua. Do xe bán hàng rong chiếm hết lề đường nên sinh viên phải đứng dưới lòng đường để đón xe buýt tại trạm sát bên. Mỗi khi xe buýt ghé trạm, cảnh chen lấn lại diễn ra làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người đi đường.

Tương tự, ở phía cổng chính của trường (trên đường Nguyễn Văn Bảo), các xe hàng rong chen nhau đứng dù công an phường đã treo nhiều biển cấm. Nhiều thực khách thiếu ý thức còn vứt rác lung tung gây mất mỹ quan đô thị. Không còn lối, người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Vào giờ cao điểm, nếu lực lượng địa phương không phân luồng kịp thời, tình trạng ùn tắc giao thông rất dễ xảy ra.

Cảnh buôn bán hàng rong trước cổng trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ảnh: T.NHÂN

Nhiều sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phải chen lấn qua dãy hàng rong để lên xe buýt. Ảnh: TN

Dựng lều bày bán đồ ăn, thức uống trước cổng trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM. Ảnh: TN

Trước cổng trường ĐH Giao thông Vận tải, ĐH dân lập Văn Hiến (quận Bình Thạnh), CĐ Sư phạm mẫu giáo TW III (đường Nguyễn Chí Thanh), ĐH Sài Gòn (đường An Dương Vương)... cũng xảy ra tình trạng buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ông Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục-quản lý HS-SV, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: “Nhiều năm nay nhà trường thường xuyên được ủy ban, công an phường hỗ trợ rất nhiều trong việc dọn dẹp lòng, lề đường. Nhưng khi lực lượng của phường vừa mới đi khỏi thì tình trạng bày bán vẫn tái diễn. Trường có ra nhắc nhở nhưng họ không nghe. Để giải quyết triệt để việc này, chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị lãnh đạo nhà trường làm việc với chính quyền địa phương để cùng đưa ra biện pháp rõ ràng và quyết liệt hơn”.

Ông Huỳnh Hữu Đức, Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Trường ĐH Sài Gòn, cũng cho biết: “Theo đề nghị của nhà trường, công an phường đã nhiều lần xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm. Nhưng sau đó người bán hàng rong quay lại bày bán tiếp. Nhiều khi lực lượng bảo vệ của trường ra nhắc nhở thì họ nhích ra xa chút rồi sau đó vẫn trở lại như cũ, gây mất mỹ quan trước cổng trường. Chúng tôi đang soạn thảo quy chế phối hợp với công an cấp phường, quận và thành phố để ký kết hợp đồng cùng thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại trường nhằm đem lại hiệu quả cao hơn”.

Chưa thể tém dẹp Năm 2008, phường đã phân công công an, thanh tra xây dựng, quân sự… thường xuyên chốt trực tại khu vực để vừa điều hòa giao thông vừa xử lý nghiêm việc buôn bán hàng rong. Với những đối tượng vi phạm nhiều lần, phường tạm thu giữ tang vật và xử phạt hành chính... Đến nay phường đã giải quyết được nạn kẹt xe nhưng tình trạng bán hàng rong trước cổng trường vẫn tiếp diễn mỗi khi lực lượng vừa rút khỏi. Những đối tượng bán hàng rong bị xử phạt nhiều lần thường ngoan cố và hung dữ. Khi lực lượng thu giữ xe đẩy tay, họ đối phó bằng cách chuẩn bị ngay xe khác để tiếp tục bán. Có lúc họ còn cho người thân là phụ nữ ra níu kéo, nằm vạ, không để lực lượng thu giữ tang vật. Chúng tôi buộc phải huy động cả cán bộ hội phụ nữ phường để ứng phó. Ông NGÔ VĂN MINH, Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận Gò Vấp Trước đây, phường đã nhiều lần chỉ đạo lực lượng thường xuyên tuần tra các địa điểm trên và có xử phạt hành chính nhưng tình trạng bày bán hàng rong vẫn cứ diễn ra. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng thanh tra, công an phường để tuần tra và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Ông TRẦN THANH XUÂN, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh

THÀNH NHÂN