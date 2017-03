Hàng trăm thắc mắc về thủ tục nhà đất

Không cấp giấy vì có quyết định thu hồi đất Bạn đọc V. ở xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) nêu năm 1989, bà mua đất ở quốc lộ 1A thuộc xã An Phú Tây. Bằng khoán cấp cho chủ cũ từ năm 1959. Năm 1990, bà xây nhà và năm 1999, bà làm đơn xin cấp giấy chứng nhận nhưng không được giải quyết do nằm trong quy hoạch khu đô thị Nam TP. “Tôi được biết Nghị định 43 cho phép cấp giấy cho nhà, đất trong quy hoạch nhưng có trước thời điểm công bố quy hoạch. Vậy trường hợp của tôi có được giải quyết cấp giấy hay không?” - bà V. hỏi. Ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc VPĐKQSDĐ, cho hay theo Nghị định 43/2014, các trường hợp nhà, đất nằm trong quy hoạch nhưng có trước thời điểm công bố quy hoạch và không tranh chấp thì được xem xét cấp giấy chứng nhận. Với trường hợp của bà V., do nhận chuyển nhượng bằng giấy tay của chủ cũ đã có bằng khoán thì bằng khoán đó được xem là một trong các loại giấy tờ để xem xét cấp giấy chứng nhận. Bà V. cũng đã sử dụng đất ổn định từ trước 1-7-2004, nay được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch hoặc không phù hợp quy hoạch nhưng đã sử dụng trước thời điểm phê duyệt quy hoạch thì được cấp giấy và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có). Tuy nhiên, đất của bà V. thuộc quy hoạch Khu đô thị Nam TP và hiện đã có quyết định thu hồi đất nên không được xem xét cấp giấy.