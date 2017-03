Hàng xóm mâu thuẫn vì một cây bàng

Chiều 10-4, nhà bà X. bất ngờ bị cúp điện. Cho rằng do cành cây bàng của nhà ông H. (ảnh) vươn qua đập vào cầu chì nhà mình gây mất điện, con trai bà X. đã trèo lên bẻ cành bàng và sau đó cự cãi với ông H.

Tuy nhiên, theo ông H., nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ năm 2004. Khi đó, thấy cây dừa của nhà bà X. nghiêng qua phần đất nhà mình, ông H. đã trình báo chính quyền địa phương chặt cây dừa, dẫn đến xích mích.

Từ đó đến nay, hàng xóm ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những lần xung đột của hai bên. UBND phường đã tổ chức hòa giải nhưng chưa ai chịu ai.

Trung tá Nguyễn Văn Chẩu - Trưởng Công an phường 13, quận 6 cho biết trước đây, công an phường có nhận được đơn khiếu nại của ông H. và đã chuyển qua UBND phường tổ chức hòa giải. Với vụ việc xảy ra chiều 10-4 vừa qua, công an phường sẽ kiểm tra, nếu thấy có vi phạm an ninh trật tự thì sẽ xử phạt hành chính. Sau này, nếu hai bên tiếp tục tái phạm thì công an phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định.