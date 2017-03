Hành hạ trẻ em: Tội ác không thể dung thứ!

Vụ bé Trung bị đánh dã man ở Tây Ninh: Công an huyện sẽ tiến hành giám định thương tích (PL)- Chiều qua (6-11), trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, trung tá Nguyễn Thành Luận - Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết: “Chúng tôi vừa ký quyết định đưa em Trung đi giám định pháp y. Sáng mai, chúng tôi sẽ đưa em đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để giám định tỷ lệ thương tật. Đợi khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục khởi tố bị can Minh về tội danh tương ứng”. Chị Huỳnh Thị Kim Oanh, mẹ của Trung, cho biết: Do nhà nghèo, em Trung học hết lớp 5 rồi nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Trung rất mê nghề sửa xe nên hay ra tiệm Minh chơi. “Trung chưa hề lấy cắp của ai thứ gì, vậy mà vô cớ bị Minh đánh thảm quá” - chị Oanh ứa nước mắt nói. NGUYỄN ĐỨC