Hành hung người mắc nợ

Từ năm 2004 đến năm 2007, bà chơi hụi với bà Phượng Liên (ngụ cùng xã). Sau đó do nhiều hụi viên không đóng lại hụi chết và do làm ăn thua lỗ nên bà còn nợ bà Liên 94 triệu đồng. Phía bà Liên yêu cầu bà Thủy giao căn nhà tại khu dân cư vượt lũ để trừ nợ. Không chỉ có thế, vợ chồng bà Liên tiếp tục đến nhà bà Thủy đe dọa, đòi bà Thủy trả nợ 140 triệu đồng. Ngày 14-4-2012, chồng bà Liên cùng vợ, con trai và một số người lạ mặt đến cơ quan chồng bà Thủy bắt trói chồng bà Thủy về nhà trong sự chứng kiến của nhiều người, có cả ba công an viên xã. Các đối tượng này đã hành hung chồng bà mà không bị lập biên bản xử lý.

Ngày 4-8-2012, khi đang ngồi trong quán nước gần nhà thì bà cũng bị chồng bà Liên xông vào đánh và qua nhà đập phá đồ đạc. Lần này, công an xã có đến lập biên bản. Ngày 22-3-2013, chồng bà Liên lại kéo tới nhà bà Thủy hăm dọa con gái bà, rồi kéo qua cơ quan chồng bà đuổi đánh, hăm dọa không trả nợ sẽ giết hết cả nhà và san bằng nhà bà khiến gia đình bà rất lo sợ.

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Trưởng Công an xã Trường Xuân, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc ngày 14-4-2012 thì ông chưa về làm trưởng công an xã. Còn hai vụ sau đó, ông đã chỉ đạo làm hồ sơ theo hướng áp dụng Nghị định 163/2003 (quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã). Nếu đối tượng tái phạm lần thứ ba, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã thì bắt buộc đưa đi cơ sở giáo dục.

Theo ông Ba, “hồi tháng 8-2012, chồng bà Liên có làm cam kết không tái phạm và nói nguyên nhân xô xát là do ông say rượu. Còn vụ mới đây ngày 22-3 thì tôi đã ký hai thư mời nhưng ông không đến cơ quan công an làm việc. Tôi đã chỉ đạo phó công an xã làm báo cáo xin ý kiến công an huyện”. NHẪN NAM

Không xử lý do đối tượng nhỏ tuổi. Một nhân viên ga hành khách xe buýt Chợ Lớn phản ánh: Trước đây, nhân viên ga có bắt được hai đối tượng giật điện thoại di động của một phụ nữ. Sau đó các nhân viên đã giải đối tượng về trụ sở công an phường. Thế nhưng đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì công an phường đã thả hai đối tượng này ra.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Công an phường 2 (quận 6), cho biết: Hai đối tượng nêu trên là hai anh em, đứa em trực tiếp cướp giật chỉ mới 13 tuổi nên công an phường không thể xử phạt vi phạm hành chính. Qua tìm hiểu, công an phường được biết do giận gia đình bỏ nhà đi hoang nên hai em bị các đối tượng xấu xúi giục đi giật đồ. Công an phường đã mời mẹ của hai em đến bảo lãnh để đưa hai em về gia đình giáo dục. TH.HIẾU