Hành hung vợ vì... kho cá không bỏ màu

Ngày 24/10, Lê Văn Lý (39 tuổi), ở thôn Sơn Hải 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã khai nhận toàn bộ hành vi hành hung vợ mình trước cơ quan Công an.

Theo lời khai của Lý, chiều 23/10, sau khi nhậu ở nhà anh trai về, Lý hỏi vợ mình là chị Trần Thị Nga có nấu cơm không, chị Nga trả lời có cơm và cá kho. Lý xuống bếp ăn cơm, khi giở nồi cá kho ra thì thấy chị Nga kho cá mà không bỏ màu đường nên tức giận mắng chị Nga. Hắn lôi chị Nga vào phòng ngủ, đóng cửa lại và bắt đầu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Lúc này, gia đình chị Nga ở gần đó phát hiện nên đã chạy đến báo Công an thôn Sơn Hải nhờ can thiệp. Khi lực lượng Công an thôn đến can ngăn, Lý không những không nghe mà còn tỏ thái độ thách thức Công an thôn.

Sợ Lý làm liều sẽ ảnh hưởng chị Nga, lực lượng Công an thôn liền gọi cho Công an huyện Thuận Nam hỗ trợ. Đến lúc này, Lý mới buông chị Nga để mọi người đưa đi cấp cứu.

Ngày 25/10, lãnh đạo Công an huyện Thuận Nam đã chỉ đạo Đội Hình sự Công an huyện khẩn trương làm rõ hành vi bạo lực của Lý để xử lý theo pháp luật.





Theo P.D (CAND)