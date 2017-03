Hành khách sẽ được bồi thường theo luật quốc tế

Nên lưu ý, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đã tham gia ký kết công ước Warsaw 1929 (đến năm 1955, công ước này được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định thư La haye).

Theo đó, trách nhiệm của người vận chuyển là bảo đảm an toàn cho hành khách, thực hiện nghĩa vụ bảo quản hàng hóa, cung cấp không vận đơn cho người thuê chuyên chơ (airway bill). Nội dung của vận đơn hàng không bắt buộc phải có chi tiết sau đây: giá trị khai báo dành cho hàng hóa chuyên chở, nếu không khai báo thì ghi tắt NVD (No value declared); giá trị khai báo dành cho thủ tục hải quan; chi tiết về hàng hóa như số kiện hoặc chiếc, trọng lượng cả bì, trọng lượng tính cước, bậc cước; giấy xác nhận của người gửi hàng về sự chính xác của những chi tiết hàng hóa và việc chấp thuận những điều kiện vận chuyển của người vận chuyển có chữ ký của người gửi hàng hay đại lý của người gửi hàng.

Với nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay, bắt buộc các hãng vận chuyển phải kiểm tra kỹ lưỡng đối với hàng hóa nhận vận chuyển. Nếu vì lỗi chủ quan, người vận chuyển hàng không buộc phải có những trách nhiệm sau đây:

- Đối với hành khách bị thiệt mạng: 125.000 franc Pháp vàng (mỗi franc có chứa 65,5mg vàng 0,90);

- Đối với hàng hóa có khai báo: 125 franc/kg hàng hóa;

- Đối với đồ vật mà hành khách mang theo, kể cả đồ vật cá nhân: 500 franc vàng.

Mọi bổ sung và thỏa thuận để giảm bớt trách nhiệm nói trên đều không có giá trị. Còn những thỏa thuận giới hạn đền bù cao hơn thì được phép.

Bên nguyên đơn được quyền lựa chọn tòa án nơi có trụ sở chính hoặc văn phòng chính đã ký kết thỏa thuận hoặc tòa án tại nơi mà việc chuyên chở được thực hiện giải quyết tranh chấp. Thời hạn tố tụng là hai năm. Nếu nhà chuyên chở chứng minh được rằng lỗi của người bị thiệt hại chính là nguyên nhân gây ra sự thiệt hại đó hoặc tác động đến nó, tòa án có thể vận dụng các điều luật của quốc gia để giảm bớt trách nhiệm hoặc miễn truy cứu trách nhiệm đối với nhà chuyên chở.