Hậu Giang: Công an xin lỗi hai người bị bắt nhầm

Tham dự buổi xin lỗi còn có đại diện chính quyền xã, hai cán bộ công an trực tiếp bắt nhầm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang và khoảng 40 người dân.

Tại buổi họp, đại diện Công an huyện Châu Thành và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã báo cáo lại sự việc dẫn tới bắt nhầm chị Vân, anh Tài; thừa nhận do tin lời con gái chị Vân và vì nóng lòng giải cứu những bé gái bị tạm giữ nên đã dẫn tới việc bắt sai. Sau đó, Thượng tá Phạm Minh Thời, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, thay mặt Công an huyện chân thành xin lỗi anh Tài, chị Vân về những sự cố đã xảy ra đối với anh chị. Hai cán bộ công an liên quan cũng nói lời xin lỗi anh chị.

Chị Vân hài lòng với việc xin lỗi của Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang). Ảnh: GIA TUỆ

Anh Tài và chị Vân đều chấp nhận lời xin lỗi của phía Công an huyện Châu Thành. Anh Tài cho biết: “Tôi hài lòng với việc công an tổ chức buổi xin lỗi công khai này. Mấy anh trong lúc thực thi nhiệm vụ có sai và giờ đã đến tận nơi ở của chúng tôi để xin lỗi. Tôi không khiếu nại gì nữa”. Chị Vân nói: “Họ đã đến nhà thăm hỏi rồi còn xin lỗi. Tôi không phàn nàn gì. Dẫu sao qua chuyện không may này, tôi đã tìm lại được con gái”.

Ông Đoàn Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp - nơi xảy ra việc bắt nhầm, nhận xét: “Khi chưa rõ chuyện, bà con rất bức xúc. Nay họp công khai và được biết rõ ràng mọi việc, người dân cũng thông cảm, chia sẻ”.

Được biết, tới đây, Công an huyện Châu Thành sẽ họp rút kinh nghiệm, xem xét mức độ để có hướng xử lý các cán bộ có sai sót.

Vội tin lời khai ban đầu Sáng 23-12, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo em Huỳnh Thị Thu Hồng (15 tuổi) đã bị nhốt chung với nhiều cô gái và bị ép buộc đi bán dâm. Hồng và hai cô gái bỏ trốn nhưng hai cô đó bị bắt lại, riêng Hồng thoát được. Lập tức, Công an huyện Châu Thành xây dựng phương án giải cứu các cô gái. Từ số điện thoại do Hồng cung cấp, công an đã phục kích ở khu vực cây xăng Hòa Hà (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp). Khi giáp mặt chị Vân, anh Tài, Hồng đã chỉ đó là… chủ chứa và kẻ bảo kê. Trong khi đó, anh chị lại tưởng công an (mặc thường phục) là những người đã đưa Hồng đi ra khỏi nhà (trước đó Hồng bỏ đi đâu không rõ). Do hiểu lầm nên hai bên xảy ra xô xát… Sự việc chỉ rõ ràng khi gia đình chị Vân, anh Tài mang sổ hộ khẩu, giấy tờ ra để chứng minh Hồng là con chị Vân, là cháu gọi anh Tài bằng cậu. Bấy giờ, Công an huyện Châu Thành mới xác định em Hồng đã cung cấp thông tin sai sự thật và em có biểu hiện tâm lý không bình thường.

GIA TUỆ