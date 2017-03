Hậu Giang: “Giải thoát” một bị can bị bỏ lửng 18 năm

Sau đó, các cơ quan tố tụng của thị xã không tiếp tục xử lý khiến số phận pháp lý của bị can Mừng bị treo lơ lửng.

Mới đây, Công an thị xã Vị Thanh đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Mừng do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện ông Mừng đang chuẩn bị hồ sơ khiếu nại để đòi bồi thường oan theo Nghị quyết 388.