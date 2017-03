Hậu Giang: Phạm tội hiếp dâm hay bị vu oan?

Ngay sau khi được trả tự do, ông Nguyễn Minh Dũng (ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để liên tục kêu oan với lý do ông không hiếp dâm người hàng xóm.

Sơ thẩm: Hiếp dâm

Theo cáo trạng tháng 2-2007 của VKSND huyện Phụng Hiệp, khoảng 10 giờ ngày 7-12-2006, do đường điện trong nhà bị hư nên chị Út Đủ (cùng ngụ xã trên) đã nhờ Nguyễn Minh Dũng là thợ điện gần đó đến nhà chị sửa điện giúp. Sau khi Dũng sửa điện xong, Út Đủ nhờ Dũng kiểm tra bóng đèn trong buồng. Dũng cởi áo ngoài ra rồi leo lên trên kiểm tra. Thấy bóng đèn bị cháy, Dũng gỡ xuống và kêu Út Đủ cầm giúp. Khi Út Đủ vừa vào cầm bóng đèn thì Dũng leo xuống ôm Út Đủ và vật chị xuống nền gạch để... hiếp dâm. Út Đủ la lên kêu cứu thì bị Dũng bóp cổ và dọa “Mày la tao giết mày chết!”. Út Đủ tiếp tục gọi chồng đến giải cứu. Lúc này, chồng của Út Đủ đang đuổi gà phía sau nhà đã chạy vào và xông vào đánh Dũng. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Công an huyện Phụng Hiệp.

Tháng 5-2007, TAND huyện Phụng Hiệp đưa Dũng ra tòa để xét xử về tội hiếp dâm. Tại tòa, Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Luật sư của Dũng cũng cho rằng cơ quan tố tụng đưa ra chứng cứ buộc tội chưa thuyết phục, thiếu khách quan vì chỉ dựa vào lời khai của người bị hại. Ngoài ra, hoàn cảnh phạm tội cũng không phù hợp, có mâu thuẫn trong việc thu giữ tang vật nhưng cơ quan tố tụng chưa cho các bên đối chất.

Các phân tích trên đã không đủ sức “lay động” TAND huyện Phụng Hiệp vì theo tòa này thì các chứng cứ và lời khai của các nhân chứng trùng khớp nhau. Kết cục, Dũng bị tuyên phạt bốn tháng 26 ngày tù (thời hạn tù vừa bằng thời hạn tạm giam) và được trả tự do ngay tại phiên tòa. Ngay sau đó, Dũng đã kháng cáo kêu oan. Đại diện VKS huyện Phụng Hiệp cũng kháng nghị bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Dũng.

Phúc thẩm: Hủy án

Tháng 7-2007, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm vụ án. Tại tòa, Dũng vẫn một mực kêu oan. Dũng cho rằng khi anh đến nhà Út Đủ sửa điện thì trong nhà không có ai. Khi Dũng sửa điện xong thì Út Đủ mới về nhà rồi nhờ Dũng sửa bóng đèn trong buồng. Dũng đã cởi áo thun đang mặc để không bị vướng víu trong lúc sửa điện. Khi thấy bóng đèn hư, Dũng tháo đèn ra đưa cho Út Đủ để dễ dàng leo xuống đất. Khi Dũng vừa xuống thì bị chồng Út Đủ xông vào đánh túi bụi. Dũng hoảng quá chạy ra ngoài sân la lên...

Tại phiên tòa này, đại diện VKSND tỉnh Hậu Giang đã rút toàn bộ kháng nghị của VKSND huyện Phụng Hiệp theo hướng tăng hình phạt cho bị cáo Dũng. Viện này đề nghị tòa hủy bản án sơ thẩm, giao toàn bộ hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Út Đủ khẳng định lúc Dũng ôm mình thì đứa con của Út Đủ đang đứng. Nhưng trong hồ sơ thì Út Đủ có nhiều lời khai khác nhau như lúc khai đang ẵm con thì bị Dũng câu cổ vật xuống giường; lúc thì khai đứa con bị văng vô giường; lúc lại khai đang ẵm con thì bị Dũng đè xuống... Lời khai của chồng Út Đủ cũng có nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ và còn mâu thuẫn với chính lời khai của người vợ. Ông này khai khi nghe vợ la lên kêu cứu, ông chạy vào thì thấy Dũng đang bóp cổ vợ trên giường, một tay Dũng xé áo vợ, còn con thì bị té. Ông cũng khai “Khi đi từ nhà đến thị xã Vị Thanh để lấy chứng minh nhân dân được 1 km thì phát hiện đã quên đem theo đuôi giấy chứng minh nhân dân nên quay trở về. Trên đường về cách nhà 3 km thì gặp chỗ đá gà nên anh định bắt gà đi đá”. Phải giải thích thế nào về sự khác biệt của các khoảng cách nêu trên?

Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, việc điều tra, thu thập chứng cứ của các cơ quan tố tụng chưa được làm đầy đủ. Nhiều tình tiết của vụ án chưa được điều tra làm sáng tỏ; lời khai của người bị hại và nhân chứng có nhiều mâu thuẫn. Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc phiên xử sơ thẩm lần hai của vụ án này.