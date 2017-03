Hãy công bố nơi bán thực phẩm bẩn!

Phải tăng cường kiểm tra Tôi nghĩ nhiều người lấy hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc vì ham rẻ nhưng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là rất thất đức. Nhưng trước hết, cơ quan chức năng phải thường xuyên lập đoàn kiểm tra ở các chợ đầu mối và các chợ lớn nhỏ khác để kịp thời phát hiện hóa chất độc hại trong các mặt hàng thực phẩm. Ngoài ra, cần phải truy ra nguồn gốc của những mặt hàng này để xử lý triệt để. Đồng thời, tuyên truyền ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến tiểu thương nhiều hơn. Riêng tôi thì thấy an tâm phần nào vì luôn lấy thịt ở chợ đầu mối, có đóng dấu kiểm dịch của cơ quan thú y hẳn hoi. Tôi nghĩ nhiều người lấy hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc vì ham rẻ nhưng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là rất thất đức. Nhưng trước hết, cơ quan chức năng phải thường xuyên lập đoàn kiểm tra ở các chợ đầu mối và các chợ lớn nhỏ khác để kịp thời phát hiện hóa chất độc hại trong các mặt hàng thực phẩm. Ngoài ra, cần phải truy ra nguồn gốc của những mặt hàng này để xử lý triệt để. Đồng thời, tuyên truyền ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến tiểu thương nhiều hơn. Riêng tôi thì thấy an tâm phần nào vì luôn lấy thịt ở chợ đầu mối, có đóng dấu kiểm dịch của cơ quan thú y hẳn hoi. Nguyễn Thị Kim Xuân, tiểu thương ở chợ trên đường Phạm Đăng Giảng (quận Bình Tân, TP.HCM)