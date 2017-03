Hiến kế chống “quái xế” gây rối

Phạt lao động công ích

Đêm khuya, tôi và những người ở khu phố hay bị dựng dậy, mất ngủ bởi tiếng rú ga, nẹt pô inh ỏi của những chiếc xe máy lẫn tiếng hò reo đầy kích động của những người bên đường cổ vũ cho các “quái xế”. Tôi cũng đã từng tấp thật nhanh vào lề đường tránh đoàn xe máy hơn chục chiếc đang đánh võng, lạng lách phóng nhanh trên đường, trong số đó có nhiều kẻ chạy xe bằng chân buông hai tay hoặc nằm dài người trên xe máy...

Đáng nói là những “quái xế” đó nếu bị bắt thì chỉ bị phạt tiền 5-7 triệu đồng và không hề bị giam xe. Mức phạt như vậy là quá nhẹ nên chưa đủ sức răn đe. Tôi đề nghị Nhà nước nên buộc chúng đi lao động công ích như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây, nạo cống, vớt rác trên kênh rạch hay nhặt rác ở những nơi công cộng, xóa các quảng cáo bẩn trên các trụ điện… Chúng phải làm từ vài ngày cho đến cả tháng tùy theo mức độ vi phạm để không còn dám tái phạm. Trường hợp chúng vẫn chứng nào tật nấy thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Tôi được biết Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bốn “quái xế” về tội này do các bị can chạy xe làm náo loạn đường phố trong đêm 5 và rạng sáng 6-3.

TRẦN VĂN CƯỜNG (36/32/8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh)

Theo tôi, nếu bọn tụ tập chạy xe gây rối là học sinh, sinh viên thì ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cần giao đối tượng cho nhà trường và gia đình giáo dục lại đàng hoàng. Còn nếu đó là thành phần vô công rồi nghề, không chịu làm ăn mà suốt ngày la cà hết quán này đến quán khác để đến đêm rủ nhau đi gây rối thì cần có biện pháp xử lý mạnh tay hơn, chẳng hạn cưỡng chế đi lao động công ích trong ba tháng.

LÊ HẢI YẾN (27/3 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp)

Tăng tiền phạt lên gấp ba, bốn lần

Trước đây khi còn ở nhà trọ tại khu vực gần đường Bùi Đình Túy và đường Chu Văn An (thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM), tôi thường xuyên chứng kiến cảnh đoàn xe cả trăm chiếc hò hét đi bão, gây rối làm kinh động cả một góc trời. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng gầm rú inh ỏi của các xe này đã làm trẻ con đang ngon giấc cũng phải giật mình bật khóc. Chẳng biết CSGT xác định thế nào là đua xe trái phép chứ người dân chúng tôi hết sức kinh hãi với các cảnh tượng trên.

Dù rất khó tịch thu nhưng lực lượng chức năng vẫn phải vất vả đưa xe của các “quái xế” về trụ sở xử lý. Ảnh: ÁI NHÂN

Theo tôi, để các “quái xế” biết sợ mà chùn tay, Nhà nước cần tăng tiền phạt lên gấp ba, bốn lần so với mức hiện tại, đồng thời tịch thu phương tiện gây rối.

CAO TẤN PHÚ (Khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức)

Giam xe nhiều ngày

Một lần đi đến đường Thành Thái nối dài (khúc giáp ranh giữa quận Tân Bình và quận 10), tôi nhìn thấy nhiều người tập trung sẵn hai bên vỉa hè để xem các “yên hùng” xe máy biểu diễn những pha tăng tốc, buông tay lái, nẹt pô, nhấc đầu… Chưa kịp tránh xa thì bất ngờ tôi nghe tiếng “rầm”. Thì ra có ba chiếc xe trong đoàn đang rú ga lao nhanh bị vướng vào nhau cùng ngã kềnh ra đường. Cả ba xe bị chà xát mạnh trên mặt đường tóe lửa và một xe văng mạnh về phía tôi. Xe này chạm mạnh vào bánh trước của xe tôi làm xe tôi ngã theo và người nhà tôi bị trầy xước ở chân. Ba “quái xế” nằm dài ra đường một lúc, mặt mày, tay chân đều xây xát… Tôi thật sự hãi hùng trước cảnh tượng vừa mới diễn ra và không dám đi tiếp, phải dắt xe vào sâu trong vỉa hè để lánh nạn cho qua các màn trình diễn. Theo tôi, mấy chiếc xe gây rối như thế phải bị giam dài ngày.

NGUYỄN XUÂN HOÀNG (467 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM)

Tịch thu xe “độ”

Trừ một ít tay chơi có sở thích lạ, đa phần người đi “độ” xe (thay đổi kết cấu của xe) là các “quái xế”. Theo khoản 2 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ, chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, khi vi phạm trắng trợn điều luật trên, có nên cho xe “độ” tiếp tục lưu hành để rồi tạo điều kiện cho các “quái xế” vẫy vùng? Câu trả lời theo tôi là “không”.

Hiện Nghị định 34/2010 chỉ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với chủ xe mô tô, xe máy tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước của xe. Tôi đề nghị TP.HCM nên sửa đổi cách phạt này theo hướng xe “độ” phải bị tịch thu nhằm diệt nạn đua xe từ trong trứng nước. Cách này còn giúp người dân chúng tôi không còn phải căng thẳng, nơm nớp lo sợ những tiếng ồn chói tai từ các xe “độ” gây ra. Nếu CSGT đồng ý tiếp nhận, chúng tôi sẵn sàng tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về các xe “độ” (biển số đăng ký, địa chỉ) để CSGT có cơ sở kiểm tra, xử lý tịch thu.

MINH HÀ